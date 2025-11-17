Slušaj vest

Dvodnevna Međunarodna konferencija "Bankarsko pravo 2025 - Platne usluge: između digitalnog nakovnja i regulatornog čekića" počela je danas u Beogradu, a guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković je istakla da su digitalne valute centralnih banaka jedan od mogućih odgovora na izazove današnjeg finansijskog sistema jer bi državama omogućile da zadrže kontrolu nad podacima i platnim sistemom.

Ona je ukazala na neprekidan razvoj i napredak digitalnih servisa, ali i rizike koje takve inovacije nose i koji zahtevaju adekvatan nadzor i regulaciju.

Na konferenciji učestvuju predstavnici domaćih i međunarodnih finansijskih institucija kao i velikih tehnoloških kompanija iz Evrope i sveta, a Tabaković je rekla otvarajući konferenciju da na njoj učestvuje 13 predavača iz različitih delova sveta.

Jorgovanka Tabaković Foto: Printscreen/RTS

Ona je podsetila da je prošle godine održana prva ovakva konferencija u Beogradu sa ciljem razmene znanja i iskustava u oblasti bankarskog prava, koji se kako je istakla, zbog ubrzane digitalizacije razvija izuzetno dinamično.

Prema rečima Tabaković, ovogodišnja tema konferencije "Platne usluge između digitalnog nakovnja i regulatornog čekića" realno oslikava izazove savremenog platnog prometa, odnosno zaista odražava stanje u kojem se nalazimo kad je reč o modernom platnom prometu.

Ona je ukazala i na rast značaja podataka kao ekonomske vrednosti, kao i na složenost kojoj doprinosi razvoj veštačke i generisane inteligencije.

Tabaković je dodala i da su najveći izazovi današnjeg finansijskog sistema između inovacija i suvereniteta, posebno zbog sve većeg uticaja velikih tehnoloških kompanija u domenu platnih usluga.

Prema njenim rečima, jedan od mogućih odgovora na to su digitalne valute centralnih banaka, koje bi državama omogućile da zadrže kontrolu nad podacima i platnim sistemom.

"Uvođenje digitalnih valuta centralnih banaka kao i javne i regulatorno kontrolisane digitalne valute koje bi omogućavale građanima i državama da zadrže suverenitet nad platnim sistemom i nad podacima koji se u njemu generišu možda jeste jedan od mogućih modela odgovora na ovaj izazov", kazala je Tabaković.

Guvernerka je podsetila i da je Srbija zahvaljujući nacionalnoj kartičnoj šemi Dina i NBS Instant pajment sistemu u značajnoj meri sačuvala suverenitet u domaćem platnom prometu, što je, kako je naglasila u promenljivim geopolitičkim okolnostima izuzetno važno.

Foto: Shutterstock

"Zaštita korisnika kredita i dalje je izazov za regulatore, a među njima čini se da je najveći taj kako podstaći korisnike da budu ekonomski racionalni, da upoređuju i biraju ponude i razumeju ekonomske posledice zaduživanja", rekla je ona.

Tabaković je učesnicima ovog dvodnevnog skupa poručila da iskoriste priliku za razmenu znanja i iskustava.

"Naš zajednički uspeh biće bolja zaštita klijenata i očuvanje stabilnog finansijskog sistema", zaključila je guvernerka centralne banke Srbije.

Međunarodnu konferenciju "Bankarsko pravo 2025 - Platne usluge: između digitalnog nakovnja i regulatornog čekića", organizuje Udruženje za bankarsko pravo i održava se u beogradskom hotelu Hilton 17. i 18. novembra.

Kako je najavljeno na konferenciji će izlagati zamenik komesara Agencije za finansijske usluge Japana, viceguverner Hrvatske Narodne banke, direktor kompanije "Alipay" za Evropu, eksperti iz centralnih banaka Španije i Brazila i iz Međunarodnog monetarnog fonda.

Među učesnicima su i predstavnik kompanije "MasterCard" iz Belgije, advokati iz Ujedinjenog Kraljevstva, stručnjak za zaštitu potrošača iz Nemačke i profesor prava iz Jermenije.