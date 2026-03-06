Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da su uočili da su veliki trgovci, iako je prošlo samo šest dana od isteka uredbe o ograničavanju marži, vratili of rabate na nivoe od pre 1. septembra i u nekim slučajevima ih i podigli i istakla da će Zakon o trgovačkim praksama, čiji je predlog usvojila vlada, zabraniti takve nepoštene trgovačke prakse i uvesti red na tržištu.

- Nama je jako važno da se uvede red na tržištu i ono što nam nekada daje podstrek da ovo uradimo što brže i na što bolji način, to je da smo upravo uočili, evo koliko je prošlo - šest dana od isticanja uredbe, da su trgovci, nažalost, vratili nivo tih famoznih of rabata koji jesu predmet ovog zakona na nivo od pre 1. septembra, a u nekim slučajima čak su neki nameti i viši, s tim što za razliku od perioda pre 1. septembra, kada zakon još uvek nije bio u izradi, mi sada imamo usvojen (nacrt) na vladi - rekla je Lazarevićeva.

Napomenula je da su i trgovci bili aktivno uključeni u njegovu izradu, ali da su uprkos svemu tome tražili i na neki način pritiskali svoje dobavljače, kako je rekla, da sve to uđe u njihove nove ugovore za mart i april.

- Iako (trgovci) znaju da će vrlo uskoro neke od tih trgovačkih praksi biti direktno zabranjene - rekla je Lazarevićeva.

Foto: Abdul Razak Latif/Shutterstock, Oxana A/Shutterstock

Na pitanje da li je već došlo do rasta cene proizvoda, ministarka je rekla da je još rano da govori o tome.

- Pa mislim da je rano, nekoliko dana nakon toga, puno toga utiče na rast cena, mi svakako pratimo. Podsetiću da smo kao uvod u izlazak iz uredbe, već 1. februara odmrzli dobavljačke cene da bi prosto pustili tržište da funkcioniše, da kažemo, bez nikakvih restrikcija. Od 1. marta nema ograničenja marži i sad ćemo u narednim danima pratiti, u ovom nekom međuprostoru, između uredbe i zakona, kako će se svi akteri u lancu ponašati kad su cene u pitanju - navela je ona.

Dodala je da nekada postoje i opravdani razlozi zašto neki proizvodi prosto moraju da poskupe, pošto su na svetskom tržištu skuplji, ali postoje i brojni primeri, kako je istakla, kada nema opravdanih razloga.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, čija primena predviđa unapređenje funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, kao i stvaranje preduslova za stabilnije i transparentnije formiranje cena.

Lazarevićeva je rekla Tanjugu da bi predlog tog zakona trebalo već danas da se uputi u skupstinsku proceduru i da zajedno sa još dva važna predloga zakona u toj oblasti bude usvojen tokom prolećnog skupštinskog zasedanja.

- Krenuli smo smo u proceduru da u što kraćem roku dobijemo i ovaj zakon, a sledeće nedelje puštamo u proceduru, odnosno na vladu, još dva zakona - Zakon o zaštiti potrošača i izmene i dopune Zakona o trgovini - rekla je ministarka Lazarević.