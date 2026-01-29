Slušaj vest

Završetak državnog programa upisa prava svojine "Svoj na svome" treba da bude sledećeg četvrtka zbog čega je Grad Loznica produžio radno vreme službi i uvodi rad vikendom, kako bi svi zainteresovani građani imali dovoljno vremena da podnesu zahtev i kompletiraju potrebnu dokumentaciju.

Iz gradske uprave obaveštavaju građane da je podnošenje zahteva moguće sutra od 7 do 20 časova, tokom vikenda, subota i nedelja, od 7 do 15, a onda naredne sedmice, od ponedeljka do četvrtka, 5. februara, u periodu od 7 do 20 časova. Podsećaju da građani zahteve mogu podneti elektronski – samostalno, putem portala: svojnasvome.gov.rs, lično uz pomoć službenika u gradskoj upravi Loznica, kao i u mesnim kancelarijama, Banja Koviljača, Lešnica, Lipnički Šor, Jadranska Lešnica, Draginac i na šalterima Pošte Srbije.

Foto: Kurir/T.I.

- Za podnošenje zahteva potrebna je minimalna dokumentacija, a program "Svoj na svome" predstavlja jedinstvenu priliku da se brzo, jednostavno i bez dodatnih troškova uredi pravo svojine. Pozivamo sve sugrađane da iskoriste preostalo vreme i podnesu zahtev blagovremeno, navode iz gradske uprave.

Kako je ranije saopšteno, zakonom propisana naknada za teritoriju gradova i opština koji imaju od 50 do 100.000 stanovnika, kao što je Loznica je od 100 do 300 evra za prijavu, a ona se obavlja pojedinačno za svaki objekat.