Došlo je to doba u godini, kada će celo jedno zlatiborsko selo da zamiriše na domaću pršutu i slaninu. Naime, tradicionalna 24. po redu Pršutijada održaće se od 6. do 8. februara u porti crkve Svetog Proroka Ilije u Mačkatu.

- Ova trodnevna smotra slavi tradiciju i vrhunske ukuse, okupljajući proizvođače, ljubitelje dobre hrane i sve posetioce željne da uživaju u domaćim tradicionalnim suhomesnatim proizvodima. Pršutijada nije samo manifestacija posvećena hrani, ona je pravi festival tradicije i kulture, poručuju organizatori.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom i tradicijom proizvodnje suhomesnatih proizvoda, kao i da uživaju u raznovrsnom kulturno-umetničkom programu koji će pratiti manifestaciju tokom sva tri dana.

Drugog dana Pršutijade, posetioce očekuje stručno-edukativni program u organizaciji Inovacionog biznis centra Zlatibor, namenjen proizvođačima, ugostiteljima, predstavnicima seoskih turističkih domaćinstava i svima koji žele da unaprede plasman i prezentaciju tradicionalnih proizvoda.

- Sajam je otvoren za sve uzraste i predstavlja idealnu priliku za porodičnu posetu. Posetioci će moći da uživaju u tradicionalnom jelu – kačamaku, uz mlečne proizvode iz Mlekare „Naša Zlatka“, kao i u bogatom sajamskom meniju. 24. Pršutijada u Mačkatu je događaj koji spaja ljubav prema hrani, tradiciji i dobru zabavu. Pridružite nam se i budite deo nezaboravnog doživljaja, poručuju organizatori.

U petak, 06. februara, sajam će biti otvoren za sve posetioce od 10.00 časova, dok je svečano otvaranje zakazano za 11.00 časova na centralnoj bini, kada će biti proglašeni nagrađeni izlagači po kategorijama.

Radno vreme sajma je od 10.00 časova do 20.00 časova.