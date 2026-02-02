Slušaj vest

Ministarstvo finansija Velike Britanije nudi svojim zvaničnicima do 100.000 funti (115.450 evra) da dobrovoljno odu, kao deo planova za smanjenje broja radnih mesta

Britanska ministarka finansija Rejčel Rivs želi da smanji broj zaposlenih, od 2.100 u svom odeljenju, za oko 300 do 2030. godine, navodi se u izveštaju koji prenosi Rojters.

Smanjenje broja zaposlenih u Ministarstvu finansija deo je šireg napora da se smanje administrativni troškovi za 16 odsto u britanskoj vladi.

Ministarstvo finansija bi i dalje moglo da zatraži otpuštanje nekih zvaničnika ako dobrovoljni odlasci ne budu dovoljni u njegovim kancelarijama u Londonu, Darlingtonu, Noriču i Edinburgu.

"Ministarstvo finansija je najveće ikada zabeleženo, tako da je tokom ovog perioda stabilnosti sada ispravno da smanjimo našu veličinu na normalniji nivo kroz šemu dobrovoljnog odlaska, u skladu sa celom vladom", saopšteno je iz Ministarstva finansija za Fajnenšl tajms.