- Za svaku kompaniju to znači između 10.000 i 50.000 evra dnevno penala jer ne isporučuju robu kupcima - rekao je Čadež za Rojters u Beogradu, objavila je danas Privredna komora Srbije.

Istakao je da Srbija traži sastanak sa Evropskom komisijom kako bi se razgovaralo o rešenjima poput posebnih viza ili dozvola.

Vozači kamiona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji započeli su 26. januara proteste protiv novog, strožeg sistema ulaska i izlaska EU, prema kojem se suočavaju sa zadržavanjem i deportacijom ukoliko prekorače dozvoljeni boravak u Šengenu.

Posle jučerašnje objave predstavnika Evropske unije da se za ;visoko mobilne profesije, poput vozača kamiona, sportista ili umetnika, razmatraju nova vizna pravila za boravak u Šengen zoni, prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije su obustavili blokade.