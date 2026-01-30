Slušaj vest

Evropska komisija predstavila je novu viznu strategiju koja bi trebalo da pomogne prevoznicima sa Zapadnog Balkana, a koja podrazumeva produžene kratke boravke za odabrane kategorije. Pravila za ulazak trenutno ostaju ista, ali Komisija planira dodatna rešenja koja bi mogla olakšati njihov svakodnevni rad.

Prevoznici koji četvrti dan blokiraju granične prelaze za teretna vozila, ranije su poručili da neće pomeriti kamione bez garancije da neće biti uhapšeni i deportovani. U međuvremenu je crnogorsko Udruženje prevoznika, posle pregovora sa Vladom, odlučilo da obustavi granične blokade teretnog saobraćaja, kao i prevoznici iz Severne Makedonije, dok su bosansko- hercegovački prevoznici, posle sastanka kriznog štaba, odlučili da nastave blokade i proteste.

Umesto 90, vozač kamiona iz Aleksinca Radiša Milovanović zbog posla je u Šengenskoj zoni proveo 108 dana. Zbog prekoračenja dana boravka, nemačka policija privela ga je u Rostoku 14. januara i naredila mu da napusti zemlju do 20. januara, što je dan nakon privođenja i učinio.

- Ako ne izađem do 20. januara, automatski imam zabranu ulaska u EU dve godine. Ja sam potpisao neke papire i kazali mi da čekam presudu i pismo od advokata, šta će biti dalje, ja ne znam. Da li će biti novčana kazna, zabrana, kolika će biti, stvarno ne znam... Ja sada ne smem da uđem u EU, ako sam u sistemu i imam zabranu, onda je to veći prekršaj i mogu da mi udare još veću zabranu - kaže.

Foto: Shutterstock/areporter

Pošto je sada sprečeni da radi u Šengenskom prostoru, Milovanović kaže da je primoran da vozi ture po balkanskim zemljama, što će mu smanjiti prihode od kojih izdržava porodicu.

Sa istim problemima suočava se veliki broj balkanskih vozača zbog čega su i odlučili da blokiraju šengenske granične prelaze. Iz Udruženja prevoznika Srbije kažu da bi jedno od rešenja moglo da bude povećanje broja dana na 125 ili 130, a traže i čvrste garancije da vozači zbog prekoračenja neće biti hapšeni i deportovani. Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić kaže da je moguće doći do rešenja.

- Postoji puno rešenja, ali nama se čini, barem ono što čujemo, da će to biti viza za profesionalne vozače koja neće ograničavati broj dana i to za nas jeste prihvatljivo rešenje. Mi tražimo bilo koje rešenje, samo da možemo da radimo i da se prekine problem koji imamo - hapšenje i deportovanje vozača, to je osnovna stvar - rekao je on.

Osim šengenskih prelaza, vozači kamiona blokirali su i prelaze između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Kažu da je to bilo neophodno, jer vozači iz Albanije ne učestvuju u protestu

Vozač kamiona iz Kuršumlije Ivan Popović kaže da drugačije nisu mogli da reaguju.

- Prema Kosovu je blokiran prevoz jer se Albanija nije uključila i onda preko Kosova može da se tranzitira dalje, tj. kamioni iz inostranstva sa robom mogu da idu - naveo je on.

Ne propustite InfoBiz Posle sastanka u Beogradu: Kamiondžije iz Srbije i BiH nastavljaju štrajk

U međuvremenu, Evropska komisija predstavila je predlog nove Strategije za vize, u kojoj se, između ostalog, navodi i da će se tražiti pragmatično rešenje za produžene kratke boravke odabranih kategorija iz trećih zemalja u koje spadaju i vozači kamiona, umetnici i sportisti.