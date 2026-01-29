Slušaj vest

To je preduzeće je saopštilo pozivajući se na podatke Uprave granične policije da na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Navodi se da je u blokadi više od 20 graničnih prelaza prelaza, odnosno izlazi i ulazi teretnih motornih vozila na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Ljuba, Sot, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap, Preševo i Prohor Pčinjski.

Četvrti dan protesta

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije četvrti dan blokiraju teretni saobraćaj na prelazima sa zemljama Šengena. Blokade su počele u ponedeljak, 26. januara u podne.

Prevoznici protestuju zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, koji prema njihovim navodima ograničava boravak vozača na području Šengena kao i zbog neodgovarajuće reakcije evropskih institucija.

Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana. Poručili su da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Prevoznici su ranije upozorili da primena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i da može da ugrozi opstanak prevozničkih firmi u pomenutim zemljama Zapadnog Balkana.

Strategija EU za vize

U strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija danas predstavljena u Briselu, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, a koji se u velikoj meri oslanjaju na čestu mobilnost između država članica, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namere trajnog nastanjivanja.

U dokumentu Evropske komisije naglašava se da će EU tesno sarađivati sa državama članicama kako bi identifikovala pragmatična rešenja za produžene kratke boravke za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, osiguravajući bezbednosnu i ekonomsku korist za Uniju, kao i pravnu jasnoću za putnike.

Trenutno, zakon EU dozvoljava boravak u Šengenskom prostoru do 90 dana u roku od 180 dana za putnike bez vize i one kojima je potrebna viza, a za svaki boravak duži od 90 dana potrebna je dugoročna viza ili dozvola boravka koju izdaje država članica.