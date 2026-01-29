Slušaj vest

Ranije su najavili da su nakon jučerašćeg delimično zadovoljni, i da su na dobrom putu do postizanja dogovora.

Kažu da su definisana rešenja za značajan broj problema, a povlačenje kamiona sa graničnih prelaza je otpočelo.

- PDV se vraća u zakonski predviđenom roku. Dobili smo uverenje da rok tranzita uvoza robe iz Crne Gore bude 72 sata. Dobili smo uverenje da će predlog za beneficirani radni staž biti dat vladi na glasanje - rečeno je nakon sastanka.

Nije, kako kažu, rešen problem oko akcize na gorivo.

- Ali smo dobili uvjeravanja da će sve glavne teme sa evropskim partnerima, uključujući ETIAS i akcizu na dizel gorivo, biti razmotrene kako bi nas stimulisali. Povećanje radnog vremena fitosanitarnih inspektora biće produženo - istakli su predstavnici prevoznika.

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine četvrti dan blokiraju teretne terminale zbog novog EES sistema, a EU je danas najavila da će prvi put razmatra posebnu vizu za vozače kamiona.