Slušaj vest

U uslovima inflacije i nesigurnosti na tržištu, sve više građana traži načine da sačuva vrednost svoje ušteđevine i istovremeno ostvari solidnu zaradu. Dok su stanovi u Beogradu za mnoge postali preskupi, Dušan Uzelac nudi alternativni model ulaganja, zajedničku gradnju i prodaju garažnih mesta, uz podelu profita. Model investiranja u garaže poslednjih godina privlači pažnju građana sa manjom ušteđevinom, koji ne žele da im novac „stoji“ na računu.

Kako objašnjava finansijski savetnik Dušan Uzelac, ideja je nastala kao odgovor na problem ljudi koji raspolažu određenim iznosom novca, ali nemaju dovoljno za kupovinu stana.

- Postoji veliki broj građana koji imaju 15.000 ili 20.000 evra i zapravo imaju problem šta da rade sa tim novcem. Do 70.000 evra danas praktično ne možete kupiti nekretninu u Beogradu, pa je ideja da se takav novac uključi u proizvodnju, u izgradnju garaža, koje se kasnije prodaju - kaže Uzelac za Nova S.

Prema njegovim rečima, model funkcioniše slično kao kod gradnje stanova, razlika je samo u vrsti kvadrata koji se gradi.

- Princip je identičan, samo je pitanje da li je kvadrat stana ili kvadrat garaže. Investitori ulože novac, objekat se izgradi, garaže se prodaju, a profit se deli pola-pola. To je proveren biznis na tržištu nekretnina - objašnjava on.

U prilog ovom modelu ide i sve veći nedostatak parking prostora u Beogradu. Mnoge ulice koje su nekada bile dvosmerne danas funkcionišu kao jednosmerne zbog parkiranih automobila, dok stare zgrade često nemaju predviđena parking mesta.

- Po pravilima gradnje potrebno je obezbediti oko 1,1 parking mesto po stanu, što znači da zgrada sa 50 stanova treba da ima najmanje 55 parking mesta. U praksi se često dešava da jedna porodica ima dva automobila, a tu su i gosti, pa je jasno koliki je realan deficit parkinga - navodi urednik portala Kamatica.

Jedan od primera ovakvog modela je stambeno-poslovni kompleks „Zvezda bulevara“ na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke ulice, gde postoji mogućnost da pored investiranja u stan, sada investirate i u garažna mesta, bez potrebe da investitor postane njihov vlasnik. Minimalno ulaganje iznosi 14.250 evra, dok se očekuje da će se garažna mesta prodavati po ceni od oko 20.000 evra.

- Profit je naša zajednička nepoznata, ali tržište nekretnina godinama unazad pokazuje konstantan rast cena. Naša računica govori da bi zarada mogla da bude oko 20 odsto za dve godine, a takav prinos danas, od kamate u bankama, praktično ne postoji - kaže Uzelac.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je tokom 2025. godine prodato manje garaža nego godinu ranije, ali su cene i dalje rasle. Stručnjaci ističu da statistika često zavisi od lokacije, garažna mesta na periferiji i u centru grada nemaju istu potražnju.

- Ako imate garažu na obodu grada, možda ćete je oglašavati mesecima. Ali garaža u centru ili u kvalitetnom kompleksu često se proda i bez oglasa - zaključuje Uzelac.