Nova vizna strategija Evropske unije mogla bi da donese olakšice prevoznicima sa Zapadnog Balkana, izjavila je danas izvršna potpredsednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbednost i demokratiju Hena Virkunen, naglasivši da je cilj EU da omogući fleksibilnije uslove za radnike koji svakodnevno prelaze granice.

Odgovarajući na pitanja novinara, Virkunen je istakla da su teškoće sa kojima se suočavaju vozači iz regiona Zapadnog Balkana dobro poznate Evropskoj komisiji. Kako je navela, nova vizna strategija predviđa određeni stepen fleksibilnosti, ali je naglasila da bezbednost granica i dalje ostaje jedan od ključnih prioriteta.

- Sistem ulaska i izlaska (EES) ne uvodi nove zahteve za kratkoročne boravke u Šengenu - rekla je Virkunen.

Prema njenim rečima, vozači koji svakodnevno prelaze granicu već imaju određene olakšice, budući da koriste iste granične prelaze, dok se problemi javljaju samo u pojedinim, specifičnim situacijama.

- Analiziramo te izazove i u okviru strategije radimo na njihovom rešavanju - dodala je Virkunen.

Za sada, za prevoznike sa Zapadnog Balkana važe postojeća pravila, ali Evropska komisija razmatra dodatne mere koje bi mogle da olakšaju njihov svakodnevni posao i smanje zastoje i tenzije na granicama.

U skladu sa procedurom Evropske unije, Evropska komisija će u narednoj fazi proslediti predlog nove vizne strategije Savetu EU i Evropskom parlamentu. U tim institucijama predlog će biti razmatran, uz mogućnost dostavljanja komentara, kao i zahteva za eventualne izmene ili dopune.

Nakon završetka razgovora između Komisije, Saveta i Evropskog parlamenta, sledi usaglašavanje stavova sve tri strane do postizanja konačnog dogovora, nakon čega dokument dobija formu pravno obavezujućeg akta.