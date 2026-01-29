Slušaj vest

Danas je četvrti dan obustave rada teretnih terminala na svim granicama Zapadnog Balkana zbog štrajka kamiondžija. Obustava se odnosi isključivo na teretne terminale, dok putnički saobraćaj funkcioniše bez zastoja. U štrajku učestvuju vozači kamiona iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije, a uvoz, izvoz i tranzit kroz ove zemlje Balkana je potpuno obustavljen.

Nakon višednevnog štrajka juče su se konačno oglasili iz Brisela, a Evropska komisija bi trebalo danas da saopšti kakvo rešenje nudi kamiondžijama. Prema informacijama koje dolaze iz Brisela danas bi trebalo da bude objavljena radna verzija nove vizne strategije EU koja bi trebalo da predvidi sistemsko rešenja za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza.

Očekuje se da bi vozači iz regiona mogli da budu izuzeti od pravila 90/180 dana boravka u Šengen zoni, a jedno od rešenja bi moglo da bude uvođenje posebne vize za njih. Dodaje se da će se samo objaviti dokument, ali da predstoji dugoročna procedura za usvajanje i da to nije nešto što rešava sadašnju situaciju, pošto bi strategija mogla da zaživi tek za oko pola godine.

U međuvremenu, region broji gubitke zbog štrajka kamiondžija i blokada granica, ali ne samo zemlje Zapadnog Balkana već i kompletna privreda u Evropskoj uniji koja je tesno povezana sa industrijom balkanskih zemalja.

Foto: Nake Batev / AFP / Profimedia

Privredna komora Srbije ocenjuje da ekonomija regiona gubi 100 miliona evra dnevno, dok je samo Srbija na gubitku oko 55 miliona evra dnevno zbog blokade granica i zaustavljenog izvoza.

Kako je više puta za Biznis Kurir rekao Neđo mandić, predsednik Udruženja vozača za međunarodni transport Srbije vozači kamiona su odlučni da ostanu na granicama sve Evropska komisija ne reši njihovo pitanje. On je naglasio da štetu trpe i sami vozači, ali da više ne mogu da šalju ljude u EU i rizikuju da budu hapšeni, maltretirani i deportovani.

Podsećamo, štarak kamiondžija počeo je u pondeljak tačno u podne zbog novog EES sistema koji beleži svaki ulazak vozača na u Šengensku zonu. Vozači su praktično izjednačeni sa turistima i imaju pravo boravka u EU samo 90 dana u roku od šest meseci, nakon čega gube pravo da uđu u zemlje EU i rade. Ukoliko prekrše ovo pravilo rizikuju da budu uhapšeni i deportovani, a ukoliko dobiju zabranu ulaska u zemlje EU gube pravo na rad.