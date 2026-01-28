Slušaj vest

Rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Aleksandar Radovanović izjavio je da će Evropska komisija sutra objaviti radnu verziju nove vizne strategije EU koja bi trebalo da predvidi sistemsko rešenja za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza.

Očekuje se da bi vozači iz regiona mogli da budu izuzeti od pravila 90/180 dana boravka u Šengen zoni, a jedno od rešenja bi moglo da bude uvođenje posebne vize za njih. Dodaje da se u petak samo objavljuje dokument i napomenuo da predstoji dugoročna procedura za usvajanje i da to nije nešto što rešava sadašnju situaciju, pošto bi strategija mogla da zaživi tek za oko pola godine.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije već treći dan blokiraju teretni saobraćaj na prelazima sa zemljama Šengena.

Prevoznici iz Srbije blokiraju teretne prelaze Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina, Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare, kao i alternativne prelaze sa Bugarskom Mokranje i Ribarci.

A kolika je pričinjena šteta?

Na pitanje kolika je šteta zbog novonastale situacije, Radovanović je odgovorio da šteta koja nastaje nerealizacijom izvoznih poslova iznosi oko 60 miliona evra na dnevnom nivou, kada je u pitanju Srbija, a kada je u pitanju region, oko 100 miliona evra.

- Tu nisu uključene i štete koje ima i transportni sektor zbog neobavljanja svoje delatnosti, penali koji su precizirani u poslovnim ugovorima između kompanija. 'Just in time' princip je potpuno doveden u pitanje i tu je najviše ugrožena autoindustrija, koja najvećim delom i postoji po tom principu. Ugrožena je takođe metaloprerađivačka industrija, hemijska industrija, gumarska, a i poljoprivredna sa žitaricama - rekao je Radovanović.

Štrajk kamiondžija

Štrajk je počeo u ponedeljak, 26. januara u podne.

Prevoznici protestuju zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, koji prema njihovim navodima ograničava boravak vozača na području Šengena kao i zbog neodgovarajuće reakcije evropskih institucija.

Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana.

Poručili su da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.