Sremska Rača danas je jedini granični prelaz prema Bosni i Hercegovini na kojem se saobraćaj teretnih vozila odvija bez štrajka. Iako kamioni prolaze, formirane su kolone kamiona koje se protežu oko jednog kilometra do samog graničnog prelaza. U koloni dominiraju teretnjaci, a vozači kamiona strpljivo čekaju na prelazak granice.

Kako su za našu redakciju rekli kamiondžije sa kojima smo razgovarali na licu mesta, na Sremskoj Rači nema obustave rada, dok se štrajk vozača prema njihovim saznanjima održava na graničnim prelazima prema Šengen zoni.

Iako rade, vozači kamiona ističu da su nezadovoljni uslovima rada i carinskim procedurama.

Jedan od vozača izrazio je nadu da će aktuelni štrajk ipak imati pozitivan efekat, navodeći da se u rešavanje problema uključila i Privredna komora Srbije, kao i da je formirana evropska inicijativa sa ciljem da se kroz institucionalni okvir pronađe održivo rešenje za probleme u međunarodnom transportu. Kako kaže, važno je da se zahtevi vozača prvi put razmatraju i van nacionalnih okvira.

- To bi mnogo značilo za sve nas – manje čekanja, manje papirologije i brži protok robe - kaže jedan od vozača kamiona, dodajući da se problemi godinama ponavljaju bez konkretnog rešenja.

Vozači upozoravaju da su upravo oni najviše pogođeni postojećim transportnim sistemom i da se posledice osećaju direktno na terenu. Smatraju da će, ukoliko se ništa ne promeni, u narednom periodu doći do još većeg nedostatka profesionalnih vozača.

Jedan od sagovornika izneo je i stav da su pojedine mere donete pod uticajem Evropske unije, koja se suočava sa manjkom vozača, te da se na taj način mnogi prevoznici i radnici guraju ka otvaranju firmi i radu pod nepovoljnim uslovima.

- Mnogi moji prijatelji u Hrvatskoj su već otvorili firme i tako posluju, ali većina nas želi da radi u svojoj zemlji, pod fer uslovima - ističe on.

Iako se štrajk ne sprovodi na Sremskoj Rači, nezadovoljstvo među vozačima kamiona je očigledno. Kako poručuju, problem nije u jednom prelazu, već u sistemu koji godinama ignoriše one koji svakodnevno nose robu i privredu preko granica. Ako se zahtevi vozača ponovo gurnu pod tepih, upozoravaju da će kolone kamiona postajati duže, a transport robe sve sporiji.

Na kraju, podsetimo da prevoznici iz regiona treći dan zaredom blokiraju teretne granične terminale zbog uvođenja novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, ali i, kako navode, neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena.

Kamiondžije treći dan blokiraju teretne granične prelaze, a na ulazu i izlazu blokirani su granični prelazi Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Kaluđerovo, Đerdap, Ribarci, Preševo, Batrovci, Bezdan, Bogojevo, Šid i Bačka Palanka.

Istovremeno, granični prelazi Srpska Crnja, Vatin, Vrška Čuka, Gradina, Neštin i Strezimirovci blokirani su samo na izlazu iz zemlje.