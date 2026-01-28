Slušaj vest

Evropska unija prvi put će na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenu za profesionalce koji zbog posla moraju da se kreću između više država članica, a među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja koji trenutno blokiraju teretne prelaze. Ova vizna strategija, prema našim informacijama, biće sutra objavljena u Briselu.

U radnom dokumentu Evropske komisije, koji predstavlja osnovu za izradu nove EU vizne strategije, predviđeno je pokretanje strateške rasprave o izuzecima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i poremećaja na jedinstvenom tržištu, odnosno apela prevoznika.

Vozači navedeni kao problematična kategorija

U dokumentu se dalje navodi se da je neophodno razmotriti boravke u Šengenskom prostoru duže od ukupno 90 dana, pod uslovom da se ne prekorači 90 dana u pojedinačnoj državi članici, odnosno da se napravi izuzeće. Kao primeri su navedeni vozači kamiona i drugi profesionalci koji rade za kompanije sa sedištem u EU, a čije poslovanje zavisi od stalne mobilnosti između država članica

Time je, prvi put, problem sa kojim se godinama suočavaju prevoznici iz Srbije i regiona formalno prepoznat kao pitanje konkurentnosti EU.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Tek počinje dug proces

Ovo pak ne znači da je problem rešen. Dokument ne predviđa trenutnu promenu propisa, zbog čega će biti potrebni i dalji koraci, odnosno dijalog između naših i institucija EU.

Protesti dali rezultat: EU priznaje ekonomsku štetu

Ovo je signal da su upozorenja prevoznika bila opravdana. Dugotrajni zastoji, deportacije vozača i ograničenja boravka ne pogađaju samo prevoznike iz trećih zemalja, već direktno ugrožavaju lance snabdevanja unutar EU.

Prema ranijim procenama, zbog problema sa režimom boravka profesionalnih vozača, ekonomska šteta za evropsku privredu meri se i do 100 miliona evra dnevno, što je očigledno postalo neodrživo i za same članice EU.

U dokumentu se jasno navodi da je cilj nove vizne politike da olakša poslovanje i očuva konkurentnost EU, ali i da se pritom ne ugroze bezbednosni standardi i migraciona politika.