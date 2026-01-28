Slušaj vest

Uprava policije neće dati saglasnost za produženje protesta Udruženja prevoznika, koji od ponedeljka blokiraju granične prelaze za teretni saobraćaj i prilaze Luci Bar, nakon isteka važeće prijave u četvrtak, 29. januara u 12 časova. To je nezvanično potvrđeno podgoričkim Vijestima iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ranije su brojni privrednici, trgovci, kao i Udruženje naftnih kompanija upozorili da bi nastavak blokada mogao dovesti do nestašica pojedinih proizvoda, posebno goriva. Iz Udruženja prevoznika su prethodno saopštili da su policiju obavestili o zahtevu za produženje protesta sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

U zvaničnom odgovoru na pitanje Vijesti da li će prihvatiti zahtev prevoznika, iz Uprave policije naveli su da postoji samo jedna prijava protesta, kao i njena dopuna, kojom je predviđeno da javno okupljanje traje od 12 časova u ponedeljak, 26. januara, do 12 časova u četvrtak, 29. januara.

- Uprava policije primila je prijavu, kao i dopunu prijave javnog okupljanja u organizaciji Udruženja prevoznika Crne Gore u trajanju od 72 sata i to od 12.00 časova 26. januara do 12.00 časova 29. januara 2026. godine. Drugih prijava javnog okupljanja od strane ovog organizatora nije bilo.

Napominjemo da se shodno pomenutoj prijavi organizator obavezao da će tokom predmetnog javnog okupljanja biti omogućeno nesmetano kretanje putničkim motornim vozilima, autobusima, kombi vozilima i teretnim motornim vozilima koja prevoze medikamente, živu stoku i opasne materije, kao i vozilima svih hitnih službi, te da bi svako kršenje navoda iz prijave i ograničavanje kretanja ovim kategorijama vozila direktno uslovilo postupanje Uprave policije u skladu sa zakonom, uključujući i zabranu javnog okupljanja - naveli su iz Uprave policije.

Blokade u Crnoj Gori deo su šireg regionalnog protesta teretnih prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji negoduju zbog ograničenja boravka i rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u okviru šest meseci.

Crnogorski prevoznici imaju i dodatne zahteve: da im se omogući povraćaj pune akcize na gorivo, kao što je slučaj u susednim državama, a ne samo njenog dela; da se povraćaj pretplaćenog PDV-a vrši u zakonskim rokovima od 30 do 60 dana, umesto čekanja koje ponekad traje i do godinu dana; da se produži radno vreme graničnih carinskih i fitosanitarnih službi; kao i da se vozačima prizna beneficirani radni staž.

Iz Ministarstva finansija su ranije saopštili da povećanje povraćaja akciza nije moguće zbog pravila Evropske unije, da bi ubrzani povraćaj PDV-a doveo do većeg budžetskog deficita, kao i da bi produženo radno vreme carinskih i inspekcijskih službi na granicama moglo biti obezbeđeno u narednom periodu, nakon povećanja broja zaposlenih u Upravi carina i inspekcijama.

Crna Gora poručila: Vi ćete uskoro u EU, ne brinite

Podsetimo, Đorđije Lješnjak iz Udruženja prevoznika Crne Gore smatra da Evropska unija svojim pravilima praktično preuzima najkvalitetniju radnu snagu, dok domaće institucije ne pružaju adekvatnu podršku, što može ozbiljno ugroziti crnogorski transportni sektor.

- Smatramo da je ovo jedna lukava namera EU da dođe do najkvalitetnije radne snage i preuzme nam sve vozače, pa da budemo primorani da svoje firme selimo na prostor EU - kaže Lješnjak.