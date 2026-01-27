Aleksandra Sofronijević kaže da su svi putevi prvog i drugog reda prohodni

Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević danas je obišla granični prelaz Batrovci, gde je zbog blokade više od 50 kamiona obustavljen teretni saobraćaj, i poručila da država u potpunosti stoji uz domaće prevoznike.

- Danas sam došla na granični prelaz Batrovci da izrazim svoju jasnu podršku da ne samo ja nego i cela država stoji uz svoje prevoznike. Ovaj problem nije nov, on datira još od 2014. godine, ali je sada eskalirao na način da naše profesionalne vozače privode, hapse, i deportuju - rekla je Sofronijevićeva.

1/8 Vidi galeriju Štrajk kamiondžija - blokirani granični prelazi Foto: Udruženje vozača

Ona je podsetila da je Vlada Srbije još u junu 2025. godine uputila pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, nakon što je problem počeo ozbiljnije da se produbljuje.

- Ponovili smo ga i ovih dana. Takođe, održan je i sastanak sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji gde mu je predat non-pejper, a sastanku koji je vodio premijer prisustvovali su i ministar Starović i predsednik Privredne komore Srbije i predstavnici udruženja prevoznika - navela je ministarka.

Kako je objasnila, u tom dokumentu predložene su i kratkoročne i dugoročne mere za rešavanje problema.

- Prva kratkoročna mera koja bi mogla da ublaži sadašnju situaciju jeste da se promeni metodologija obračuna vremena provedenog u Šengen zoni, da se ne računaju dani provedeni u Šengen zoni, već da se računaju minuti, sati, ako treba i sekunde kao i da se ne računa tzv. pasivna vožnja, a to je čekanje na granicama i spavanje u kamionima - objasnila je Sofronijevićeva.

Ministarka je istakla da je neophodno doći do trajnog rešenja ovog pitanja.

- Očekujemo da evropska komisija i prema svojim najavama do kraja nedelje održi sastanak na kome će ovo pitanje biti razmatrano. Nadamo se da će doneti neki rezultat. U svakom slučaju, država ne odustaje od ovog pitanja - poručila je ona.

Sofronijevićeva je naglasila i da Srbija u ovom problemu nije sama, već da se sa istim izazovima suočavaju i Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija.

- Naše privredne komore su se udružile i svi imamo jedan cilj, a to je da se našim profesionalnim vozačima koji nisu ni kriminalci, ni turisti ni migranti omogući da normalno obavljaju svoju delatnost i na tome ćemo istrajavati - rekla je ministarka.