Slušaj vest

Strategija razvoja Srbije do 2030. godine predviđa nastavak ekonomskog rasta kroz jačanje industrije, nove tehnologije i razvoj inovacija. Ministarka privrede Adrijana Mesarović ističe da je cilj da Srbija ostane konkurentna na globalnom tržištu, ali i da postepeno gradi ekonomiju zasnovanu na znanju, istraživanju i proizvodima veće dodate vrednosti.

Srbija je poslednjih godina uspela da postane regionalni lider u privlačenju investicija, kaže ministarka privrede, ali je neophodno nastaviti sa ulaganjima u nove tehnologije, obrazovanje i infrastrukturu kako bi se odgovorilo na brze promene u globalnoj ekonomiji.

"Moramo da pratimo svetske trendove i da se okrećemo novim tehnologijama i novim vrednostima koje direktno utiču na rast BDP-a, a samim tim i na rast životnog standarda, plata i penzija", rekla je ministarka privrede Adrijana Mesarovićeva.

Foto: RTS

Od investicija ka ekonomiji znanja

Ministarka naglašava da Srbija ne pravi nagli zaokret, već nastavlja proces ekonomske transformacije koji traje više od decenije.

Podseća da je posle 2012. godine prioritet bio privlačenje radno intenzivnih investicija kako bi se pokrenula proizvodnja i smanjila nezaposlenost, ali da se poslednjih godina sve više radi na privlačenju kapitalno intenzivnih investicija i kompanija koje razvijaju nove tehnologije.

"Srbija mora da nastavi da napreduje, da razvija nove obrazovne profile i da se prilagođava svetskim trendovima, posebno u oblastima kao što su veštačka inteligencija, robotika i druge perspektivne industrije", istakla je Mesarovićeva.

Ona dodaje da je mir i stabilnost jedan od ključnih preduslova za dolazak velikih investitora.

"Investitor koji želi dugoročno da ulaže ozbiljan kapital investiraće isključivo u zemlju koja je stabilna, i politički i ekonomski", naglasila je ministarka.

Foto: RTS

Industrijski parkovi i nove zone

Jedan od ključnih elemenata strategije je izgradnja novih industrijskih zona i tehnoloških parkova širom Srbije.

Mesarovićeva navodi da će se graditi industrijski parkovi po modelu razvijenih svetskih centara, u kojima će poslovati komplementarne industrije i celokupni lanci snabdevanja.

"Želimo da Srbiju pozicioniramo kao tehnološko čvorište Evrope – zemlju koja spaja sirovinu i inteligenciju, tradiciju i inovacije", rekla je ministarka privrede.

Kao primer navodi industrijski park u Inđiji, koji će se graditi na oko 740 hektara, kao i park "Mihajlo Pupin" u Beogradu na 320 hektara. U okviru ovih kompleksa planirani su i istraživačko-razvojni centri, ali i proizvodni pogoni. Pored toga, planirana je izgradnja novih industrijskih zona u više gradova, uključujući Ćupriju, Leskovac i Vranje, kako bi se podstakao ravnomerniji regionalni razvoj. Ministarka je navela da će kroz projekte koje priprema Ministarstvo privrede biti izgrađeno oko 17 miliona kvadratnih metara industrijskih kapaciteta, što će omogućiti izgradnju miliona kvadrata novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mesta.

Podrška domaćoj privredi

Pored privlačenja stranih investicija, država će nastaviti da snažno podržava domaća mala i srednja preduzeća. Mesarovićeva ističe da u Srbiji postoji više od 380.000 registrovanih preduzetnika, među kojima je veliki broj mladih i žena.

"Kreirali smo paket programa koji je u potpunosti usmeren na mali sektor – od podrške start-ap kompanijama i izvoznicima do programa za stare zanate, žene na selu i prerađivačku industriju", rekla je ministarka privrede.

Država, kako dodaje, nudi i bespovratna sredstva u iznosu od 50 do 100 odsto investicije, dok se preostali deo može finansirati povoljnim kreditima.