Slušaj vest

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine i Srbije nastavljaju blokade teretnih graničnih prelaza, rečeno je večeras iz bosanskohercegovačkog Konzorcijuma "Logistika" nakon sastanka u Beogradu održanom pošto je Evropska komisija najavila strategiju kojom bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni.

Član Uprave Konzorcijuma "Logistika" Zijad Šarić rekao je za RTRS da prevoznici iz BiH traže hitan sastanak sa premijerima Repubulike Srpske Savom Minićem i Federacije BiH Nerminom Nikšićem, kao i sa predsedavajućom Saveta ministara Borjanom Krišto, kako bi se pronašlo konkretno i hitno rešenje za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Šarić je za rekao da prevoznici posebno insistiraju na sastanku sa Krišto da bi izvršila pritisak putem poslanika Željane Zovko u Evropskom parlamentu povodom boravka vozača u EU.

On kaže da je potrebno da se uputi zajednički apel prema EU kada je u pitanju rešavanje problema dužine boravka prevoznika iz regiona u zemljama EU.

"Inicirali smo i sastanak sa predstavnicima vodećih političkih stranka u BiH. Nadamo se da će se sutra odazvati", rekao je Šarić.

Evropska komisija usvojila je novu viznu strategiju, u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prevoznicima da u Šengenu borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i jasno definisana pravila.

Niova strategija je usvojena, nakon blokada koje su prevoznici iz zapadnobalkanskih zemalja započeli u ponedeljak, 26. januara, kao reakciju na stroga pravila EU o boravku u Šengen zoni.