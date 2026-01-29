Slušaj vest

Makedonski prevoznici su objavili da od večeras u 20 časova više ne blokiraju teretne delove graničnih prelaza.

Asocijacija prevoznika Makam trans saopštila je da su, nakon što je Evropska komisija najavila da će vozačima omogućiti boravak u zoni Šengena duži od 90 dana, odlučili da prekinu protest.

"Pošto je dobijena potvrda koju smo očekivali za promene, obaveštavamo vas da će protest koji je organizovalo Udruženje Makam-trans na graničnim prelazima Deve Bair, Delčevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medžitlija, Kjafasan, Blace, Blato i Stenje biti prekinut od 20 sati za ulazak i izlazak iz zemlje", navodi se u saopštenju.

Posebno su zahvalili svim medijskim kućama i portalima koji su, kako su naveli, njihovu borbu učinili vidljivom celoj Evropi.

Nakon odluke Evropske komisije, predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić izjavio je da će večeras biti održan sastanak na kojem će razmatrati prekid blokada.

"Mi smo za obustavu blokada, ali nam ostaje da vidimo stavove bosanskih prevoznika kako bismo doneli definitivnu odluku. Nakon sastanka, oko 21 čas, iznećemo zajedničko saopštenje za medije", rekao je Mandić za Tanjug, prenosi RTS.

Dodao je da prevoznici iz BiH pristižu u Srbiju, gde će biti održan sastanak.

Mandić je rekao da su srpski prevoznici zadovoljni danas iznetom viznom strategijom Evropske unije, koja predviđa uvođenje novog zakonodavstva sa specifičnim pravilima o produženom kratkom boravku na nivou EU, ali da ima još problema koje treba rešiti.

Ranije danas, nakon pregovora sa Vladom Crne Gore, tamošnje Udruženje prevoznika odlučilo je da obustavi granične blokade teretnog saobraćaja.

Glavni razlog za blokadu kamiondžija iz regiona, koja je počela u ponedeljak, je novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije. Prema tom sistemu, na svakih 180 dana, vozači iz zemalja koje nisu članice EU mogu da na teritoriji Šengena provedu najviše 90 dana.