Vlasnik firme za prevoz robe u drumskom saobraćaju "Unitrag Pižon" Dušan Nikolić rekao je danas da još nisu dobili nikakvo obaveštenje iz EU o načinu rešavanja problema sa dužinom boravka profesionalnih vozača kamiona koji izvoze robu u zemlje EU i Šengenskog sporazuma i uvoze finalne proizvode i repromaterijal u države Zapadnog Balkana.

- Do 14.00 sati nismo dobili nikakvu informaciju šta su u EU odlučili o problemu ograničenog boravka profesionalnih vozača kamiona koji izvoze i uvoze robu iz evropskih zemalja, potpisnica Šengen sporazuma - rekao je Nikolić za Betu.

Naveo je da je planirano da protest prevoznika, koji je počeo 26. januara blokadom graničnih teretnih terminala, traje do sedam dana.

Štrajk kamiondžija - blokirani granični prelazi

On je rekao da u slučaju da se protest nastavi zbog izlaska vozača Crne Gore iz protesta, verovatno će biti blokirani izlazi prema toj državi jer se neće dozvoliti da roba preko nje "curi".

- I kada dobijemo informaciju EU donećemo odluku koju ćemo usaglasiti sa zahtevima vozača iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u protestu - rekao je Nikolić.

Iz EU su danas najavili da za prevoznike sa Zapadnog Balkana, "trenutno pravila ostaju ista, ali Komisija planira dodatna rešenja koja bi mogla olakšati svakodnevni rad i smanjiti napetosti na granicama".

Evropska komisija uvela je elektronsku kontrolu na graničnim prelazima zemalja Šengentrećih zemalja, pa se dužina boravka vozača kamiona 90 dana u periodu od šest meseci strogo kontroliše i vozači koji prekorače taj period se deportuju a kamioni oduzimaju.