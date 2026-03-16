Kada se govori o izletima do jezera u ovom delu Evrope, većina ljudi odmah pomisli na Jezero Bled. Neki će dodati i Bohinjsko jezero, dok će drugi pomenuti i Balaton. Ipak, to su već dobro poznate destinacije na koje svake godine dolazi veliki broj turista. Ukoliko želite malo mirnije okruženje i prirodu bez velikih gužvi, postoje i druga jezera u regionu, u Sloveniji, Austriji i severnoj Italiji, do kojih se iz Srbije može stići za nekoliko sati vožnje ili uz kratko putovanje.

1. Weissensee (Austrija)

Ovo jezero u austrijskoj pokrajini Koruška nalazi se na oko 930 metara nadmorske visine i poznato je po smaragdno zelenoj vodi. Okružuju ga brojne pešačke i biciklističke staze, pa ga je moguće obići za nekoliko sati lagane šetnje. Posetioci mogu da uživaju i u vožnji brodom, iznajmljivanju SUP dasaka, a tokom leta mnogi se kupaju u jezeru. Zbog dobre infrastrukture i sadržaja za decu, ovo je odlična destinacija za porodični izlet.

2. Laghi di Fusine (Italija)

Na samoj tromeđi Italije, Austrije i Slovenije, nedaleko od grada Tarvisio, nalaze se dva mala ledenjačka jezera - gornje i donje Laghi di Fusine. Okružena planinama i šumom, ova jezera deluju gotovo nestvarno. Ulazak automobilom naplaćuje se oko pet evra, a parking se nalazi odmah pored jezera. Krug oko donjeg jezera može se obići za oko pola sata lagane šetnje. U blizini se nalazi i nekoliko restorana, dok je Tarvizijo udaljen svega nekoliko minuta vožnje.

3. Jezero Jasna (Slovenija)

Jezero Jasna nalazi se odmah pored mesta Kranjska Gora, jednog od najpoznatijih slovenačkih planinskih i skijaških centara. Zapravo se sastoji od dva povezana veštačka jezera sa prelepim pogledom na Julijske Alpe. Oko jezera vodi uređena staza za šetnju i vožnju bicikla, a mesto je veoma popularno za fotografisanje zbog tirkizne boje vode i planinskog pejzaža. Ako planirate put ka Austriji ili Italiji, Jasna je idealna stanica za predah.

4. Lago del Predil (Italija)

Poznato i kao Rabeljsko jezero, nalazi se na visini od skoro 1.000 metara i udaljeno je oko deset kilometara od Tarvizija. Boja vode često se menja u zavisnosti od svetlosti, a površina jezera poput ogledala reflektuje okolne planinske vrhove. Voda je prilično hladna, pa se mnogi odlučuju za aktivnosti poput SUP-a ili vožnje kanuom, dok drugi jednostavno uživaju u šetnji i odmoru uz obalu.

5. Pressegger See (Austrija)

Jezero Pressegger See, takođe u pokrajini Koruška, tokom leta postaje pravi raj za kupanje. Temperatura vode može dostići i 26–27 stepeni, što ga čini jednim od toplijih alpskih jezera. Posetiocima su na raspolaganju sportski tereni, pedaline, čamci i uređene plaže, pa je idealno za celodnevni boravak pored vode. Posebno je pogodno za porodice sa decom koje žele opušten dan na jezeru bez dužih planinskih šetnji.

Kako EU štiti svoja jezera?

Mnogobrojna jezera širom Evrope nalaze se pod posebnim režimima zaštite kako bi se očuvali njihovi ekosistemi, kvalitet vode i prirodni pejzaži. Veliki broj njih deo je mreže Natura 2000, najveće evropske mreže zaštićenih prirodnih područja, koja obuhvata hiljade staništa važnih za očuvanje biodiverziteta.

Pored toga, mnoga jezera imaju status nacionalnih parkova ili rezervata prirode, a neka su zaštićena i kroz Ramsarska konvencija, međunarodni sporazum koji štiti vlažna staništa od globalnog značaja. Zahvaljujući tim merama, u brojnim evropskim jezerima strogo se kontrolišu gradnja, turizam i motorni saobraćaj na vodi, dok se posebna pažnja posvećuje očuvanju čistoće vode i prirodnog okruženja.

Cilj ovakvih politika je da prirodne lepote ostanu dostupne posetiocima, ali i sačuvane za buduće generacije. Ukoliko se odlučite za bilo koje od ovih jezera, gotovo sigurno vas očekuju mir, fantastična priroda i destinacija koja još uvek ne vrvi od turista.