Zbog krize u Ormuskom moreuzu, sve veće nestabilnosti pomorskih puteva i naglog rasta troškova osiguranja brodova, Egipat brzo razvija novu stratešku trgovačku rutu koja povezuje Egipat i Trst u Italiji - koridor koji bi mogao imati direktne koristi za Hrvatsku kao deo te transportne rute, piše Poslovni dnevnik.

Rastuće tenzije u regionu Zaliva značajno su poremetile globalne trgovinske tokove. Saobraćaj kroz Ormuski moreuz dramatično je opao - sa uobičajenih 178 brodova na samo pet do sedam dnevno, dok su premije osiguranja od ratnog rizika skočile sa 0,15 odsto na čak 10 odsto. Posledice su kaskadne: više od 230 tankera je nasukano, a troškovi transporta i energije su naglo porasli.

Egipat se sada pozicionira kao ključno logističko čvorište između Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Nova ruta, zasnovana na takozvanom "Ro-Ro" koridoru, povezuje egipatsku luku Damijetu sa italijanskom lukom Trst, piše Business Insider Africa.

Iz Trsta se roba dalje distribuira u zapadnu, kao i centralnu i jugoistočnu Evropu - područje u kojem Hrvatska ima posebno povoljan geostrateški položaj.

Novi standard u trgovini

Za Hrvatsku, ova ruta otvara konkretne razvojne mogućnosti. Luke poput Rijeke i Ploča mogle bi se snažnije uključiti u novi logistički lanac kao komplementarne tačke Trstu - bilo preuzimanjem dela tereta, razvojem skladišnih kapaciteta ili povezivanjem železnicom i drumom sa unutrašnjošću Evrope. Od posebnog značaja je razvoj železničkih koridora prema Mađarskoj i dalje prema Centralnoj Evropi, što bi Hrvatsku moglo učiniti važnom tranzitnom alternativom.

S druge strane, roba iz Evrope se transportuje iz Trsta do Damijete u Egiptu, zatim kopnenim putem do luke Safaga na Crvenom moru, odakle se tankerima transportuje do zemalja Zaliva kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman i Katar. Ova kombinacija morskog i kopnenog transporta nudi bržu i bezbedniju alternativu ruti kroz Ormuski moreuz.

Projekat, dogovoren između Egipta i Italije 2023. godine, već pokazuje konkretne rezultate. Od pokretanja krajem 2024. godine, kapacitet je dostigao oko 420 tankera nedeljno, a interesovanje izvoznika kontinuirano raste, posebno za robu osetljivu na vreme isporuke.

Jedan operater je to opisao kao "novi standard u trgovini". Logističke kompanije poput DHL, DSV i Kuehne+Nagel beleže povećanu potražnju, ali i rastuće troškove zbog poremećaja postojećih lanaca snabdevanja, piše nemački Focus.de.

Ovim projektom, Egipat odgovara ne samo na globalne poremećaje, već i na sopstvene ekonomske izazove, uključujući pad prihoda od Sueckog kanala i devalvaciju svoje valute.

Ključni faktori trgovine

"Ovaj korak je u skladu sa uputstvima predsednika Sisija da se ojača kapacitet Egipta da postane centralni logistički region", rekao je egipatski premijer Mostafa Madbuli.

Vlasti u Kairu kažu da njihov cilj nije samo da odgovore na neposredne krize, već da dugoročno pozicioniraju Egipat kao ključnu vezu između kontinenata i obezbede stabilnost globalnih lanaca snabdevanja.

Rat na Bliskom istoku i kriza u Zalivu ostaju ključni faktori koji oblikuju globalnu trgovinu energijom. Zato nova ruta Egipat-Trst dobija na značaju – ne samo kao privremeno rešenje, već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinisati tokove saobraćaja između Evrope i Bliskog istoka, sa velikom prilikom za Hrvatsku da ojača svoju logističku i transportnu ulogu u regionu.

Kurir Biznis/B92

