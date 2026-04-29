Poslanici Skupštine Srbije usvojili su u četvrtak, 23. aprila, Zakon o trgovačkim praksama. Prvi put u istoriji Srbija je dobila zakon koji reguliše oblast unutrašnje trgovine i prepoznaje nepoštene trgovačke prakse. Ranija praksa trgovaca da se roba dobavljačima i poljoprivrednim proizvođačima plaća sa zakašnjenjem od 120 dana više neće biti moguća.

Cilj zakona je zaštita malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednih proizvođača, a u krajnjoj liniji i samih potrošača poštenijim i ravnopravnijim odnosom između snabdevača i kupaca, odnosno trgovaca.

Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da je ovaj zakon izuzetno važan, ali da su još važniji efekti njegovog sprovođenja.

- Ovaj zakon može da se iznese i sprovede ukoliko imamo inspekciju koja zna svoj posao, ima odrešene ruke i kapacitete da proverava sprovođenje zakona u praksi. Ne možete da imate pet inspektora na celu Srbiju. Esencija svega je da se jačaju potrošačka udruženja, jer jedan poziv na bojkot nekoga ko se bavi nefer praksom mnogo više boli nego kazna zato što se to jasno vidi kroz izgubljeni profit. Takođe, veoma je važno da se stvore uslovi za pojavu još igrača na tržištu, jer ako imate veću konkurenciju, veća je šansa da dođe do fer tržišnih uslova, a na svim ovim stvarima mora da se radi uporedo sa zakonom - rekao je Stevanović.

Novina koju zakon uvodi je postojanje crne i sive liste. Crna lista je apsolutno zabranjeno ponašanje svih učesnika u lancu, a siva je uslovno zabranjeno ponašanje uz određena odstupanja. Novi zakon prepoznaje i komercijalnu odmazdu, posebno teško ponašanje nepoštene trgovačke prakse, koja će se najoštrije kažnjavati.

Usvojen i novi Zakon o zaštiti potrošača Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i novi Zakon o zaštiti potrošača, prema kome su trgovci u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, a podaci moraju uvek da odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani. Nova zakonska rešenja izjednačavaju obaveze trgovaca prema potrošačima na onlajn tržištu sa obavezama trgovaca u radnjama.

U slučaju kršenja zakona sprovodiće se postupci za koje je zadužena komisija za zaštitu konkurencije i biće pokretani po službenoj dužnosti u roku od 90 dana za crnu listu, odnosno 120 dana za sivu listu.

U slučaju donošenja pravosnažnog rešenja o nepoštenoj trgovačkoj praksi ili komercijalnoj odmazdi propisana je novčana kazna koja može da bude 0,1 odsto ostvarenog ukupnog godišnjeg prihoda trgovca u Srbiji, što može da bude i milion evra za velike igrače na tržištu. Ukoliko se nepoštena praksa ponovi, posebno nakon donošenja rešenja komisije, kazna se automatski uvećava za 100 odsto!

Novi zakon prepoznaje i uzbunjivača, lice koje može da radi za snabdevača ili kupca. Ukoliko dostavi komisiji dokaze o nepoštenoj trgovačkoj praksi, ima pravo na 10 odsto nagrade od izrečene kazne i zaštitu identiteta. U slučaju lažne prijave može se naći na udaru krivičnog zakona.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, Zakon o trgovačkim praksama stupa na snagu 1. maja 2026. Ostavljen je rok od četiri meseca za usklađivanje s novim propisima, nakon čega će inspekcija krenuti u proveru sprovođenja zakona.