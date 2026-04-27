Slušaj vest

Nove izmene Zakona o trgovini, koje stupaju na snagu 1. maja 2026. godine, donose niz promena koje će direktno uticati i na trgovce i na potrošače. Fokus je na većoj transparentnosti tržišta, suzbijanju sive ekonomije i jačoj zaštiti proizvođača i kupaca, uz istovremeno pojednostavljenje pojedinih administrativnih procedura.

Posebno se izdvajaju uvođenje otkupnih mesta u zakonski okvir, nova pravila za sniženja i online prodaju, kao i preciznije definisana kaznena politika.

Lista 10 najvažnijih izmena, izdvojenih po njihovom realnom uticaju na tržište i potrošače:

1. Uvođenje otkupnih mesta u zakon - prvi put dobijaju jasan pravni okvir kao poseban oblik trgovine na veliko.

2. Obavezan registar i sistem e-otkupno mesto - svi otkupljivači moraju biti evidentirani u centralnoj elektronskoj bazi.

3. Veća zaštita proizvođača - obavezno unapred definisani uslovi otkupa (cene, rokovi plaćanja, procena kvaliteta, rešavanje sporova).

4. Zabrana preprodaje pod imenom proizvođača - poljoprivrednici mogu prodavati isključivo sopstvene proizvode.

5. Prodaja na manifestacijama samo za registrovane trgovce - sužava se prostor za sivu ekonomiju.

6. Saglasnost potrošača za marketing - trgovci više ne mogu slati ponude bez prethodnog odobrenja.

7. Nova pravila za online trgovinu - obavezna potpuna transparentnost informacija o proizvodu pre kupovine.

8. Uvođenje "prethodne cene" kod sniženja - sprečava lažno prikazivanje popusta.

9. Ograničenje promotivnih cena na 60 dana - nova roba ne može beskonačno biti „na akciji“.

10. Nova kaznena politika - jedinstvena kazna od 100.000 dinara za brojne prekršaje i novi model obračuna kazni prema težini i posledicama.