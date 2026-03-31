Španska kompanija CAF potpisala je ugovor sa Srbijavoz o isporuci 30 električnih višedelnih vozova (EMU) namenjenih prigradskoj železnici BG Voz u Beograd, saopštila je kompanija iz Baskije. Ukupna vrednost ovog posla prelazi 300 miliona evra, a ugovor uključuje i kompletne usluge održavanja isporučenih kompozicija u trajanju od dve godine.

Prema ugovoru, biće isporučene trodelne elektromotorne garniture zasnovane na CAF-ovoj platformi Civity, koje su predviđene za prigradski i regionalni železnički saobraćaj. Svaki voz ima kapacitet od 546 putnika, od čega je 204 mesta za sedenje, dok je maksimalna eksploataciona brzina projektovana na 120 kilometara na čas.

Kako će izgledati nove kompozicije

Kako se navodi u saopštenju, vozovi će imati aluminijumske karoserije i biće opremljeni sa po dva obrtna postolja (bogija) po svakom kolu, što predstavlja konfiguraciju prilagođenu postizanju optimalnih performansi ubrzanja i kočenja na linijama sa čestim stajanjima. Unutrašnji raspored podrazumeva šest multifunkcionalnih zona po vozu, sa mogućnošću prevoza do 18 bicikala, čime se dodatno odgovara na potrebe savremenog urbanog i prigradskog transporta.

Kuda će saobraćati

Planirano je da nove kompozicije budu uključene u saobraćaj na mreži BG Voza, koja obuhvata 35 stanica raspoređenih na četiri glavne i tri pomoćne linije. Ova mreža povezuje centralne delove Beograda sa prigradskim terminalima, uključujući Ovču, Batajnicu i Resnik, uz produžetke ka Mladenovcu i Lazarevcu. Uvođenje novih vozova ima za cilj zamenu zastarelog voznog parka, kao i unapređenje pouzdanosti i kvaliteta usluge u prigradskom železničkom saobraćaju.

Ovo je drugi ugovor kompanije CAF na železničkom tržištu Srbije, nakon projekta isporuke 30 tramvaja za gradski saobraćaj u Beogradu, koji je ugovoren 2009. godine.

Ugovor je potpisan nakon višemesečnih priprema i pregovora na nivou države i nadležnih institucija. Prethodno je bila formirana radna grupa koja je analizirala tehničke i komercijalne aspekte projekta i učestvovala u izradi ugovorne dokumentacije.