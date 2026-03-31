Slušaj vest

Kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, sušenje veša na otvorenom nesumnjivo je jedan od najpraktičnijih načina sušenja. Ekonomično je, brže nego sušenje u zatvorenom prostoru, a vaša odeća i posteljina mirišu na svežinu. Ipak, postoji česta greška koju mnogi ljudi prave tokom ove rutine.

Najčešće greške

Prema stručnjacima za odeću iz Superdryja, ta greška bi mogla potencijalno uništiti vaše omiljene komade garderobe. Sastavili su nekoliko praktičnih saveta za bolju negu odeće kako bi joj se produžio vek trajanja, a ističu i neke iznenađujuće faktore koji mogu dovesti do oštećenja.

Kada je reč o sušenju veša, jedna ključna tehnika je iskoristiti snagu prirode tako što ćete veš izneti napolje, ali bi možda trebalo da odustanete od štipaljki i umesto toga koristite stalak za sušenje veša.

Stručnjaci objašnjavaju: "To pomaže da se produži vek trajanja odeće smanjujući habanje uzrokovano izlaganjem toploti. Sunčeva svetlost ima prirodna antimikrobna svojstva i deluje kao blago sredstvo za izbeljivanje tkanina.”

Stručnjaci otkrili najbolje metode za sušenje veša

Dodaju da treba biti oprezan pri korišćenju štipaljki jer mogu ostaviti ružne, a ponekad i trajne tragove pritiska na osetljivim tkaninama. Kako biste zaštitili osetljive komade, izbegavajte korišćenje štipaljki u potpunosti i pazite da odeću ne ostavljate napolju na vetru jer bi mogla odleteti.

Takođe, možete dodatno pojačati efekat izbeljivanja tako što ćete lagano poprskati odeću belim sirćetom pre nego što je okačite napolju, čime pomažete suncu da vaša bela odeća ostane sveža.

"Međutim, neke tkanine mogu postati krute ako se suše na ovaj način, naročito one od prirodnih vlakana poput pamuka. Da biste to izbegli, pokušajte da veš delimično osušite napolju, a zatim završite sušenje sa nekoliko minuta u sušilici.”

Odeću možete i lagano oblikovati rukama kako biste uklonili nabore pre nego što je okačite ili stavite na sušilicu, čime ćete smanjiti potrebu za peglanjem, što je uvek korisno. Ove savete dodatno su potvrdili stručnjaci za veš iz Vilede, koji su otišli korak dalje i otkrili kako tačno okačiti pojedine komade odeće kako se ne bi oštetili na užetu za sušenje.