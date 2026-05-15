Na mestu gde je nadmorska visina Srbije na najnižoj tački - na ušću Timoka u Dunav, Lidl je simboličnim postavljanjem zastavice najnižih cena poručio da je ovaj diskontni lanac najniža tačka troška u Srbiji. Kompanija je okupila predstavnike medija kako bi pokrenula otvoren razgovor o vrlo aktuelnoj temi cena, koja je danas jedna od najvažnijih za potrošače. Bilo je reči o obezbeđivanju niskih cena uz istovremeno zadržavanje visokog kvaliteta, kao i pitanju kako kupcima pružiti najveću vrednost za njihov novac.

Tokom interaktivne diskusije sa profesorom i ekonomskim analitičarom, kao i ekspertima iz Lidlovog tima nabavke, sagledani su ključni faktori koji utiču na formiranje cena - od globalnih tržišnih kretanja, dostupnosti i cena sirovina, specifičnosti pojedinačnih kategorija proizvoda, do lokalnih tržišnih okolnosti i regulatornih okvira kroz koje posluju kompanije u Srbiji. U tom kontekstu, razgovaralo se i o tome kako Lidl, kroz efikasno upravljanje procesima, optimizovanu nabavku i dugoročno planiranje, ostvaruje jedan od svojih važnih strateških ciljeva: niske cene svaki dan, uz dosledno visok kvalitet proizvoda. Lidl već deset meseci zaredom nudi najpovoljniju uporednu potrošačku korpu u Srbiji, prema istraživanju agencije NMS Market Research*. Iz kompanije ističu da rezultat ne dolazi kroz kratkoročne akcije i povremena sniženja, već kroz kontinuirano i odgovorno upravljanje kompletnim lancem poslovanja.

„Naš cilj je da potrošačima svakog dana ponudimo najbolji odnos cene i kvaliteta. To znači da su računi sa najnižim cenama rezultat efikasnih procesa, pažljivo planirane nabavke i dugoročnog pristupa poslovanju, a ne kompromisa sa standardima kvaliteta, jer tu nema pregovora“, izjavila je Marija Kojčić iz sektora Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija. Kroz inovacije i snažna partnerstva sa domaćim i inostranim dobavljačima, Lidl zadržava lidersku cenovnu poziciju i nastaviće da ulaže napore kako bi i dalje potrošačima nudio najpovoljniju korpu uporednog kvaliteta, tako da se kupovina u Lidlu uvek isplati. U skladu sa tim, poruka sa najniže geografske tačke Srbije, pored toga što je simbolična, ona je i vrlo konkretna: kada su cene niske svakog dana, potrošači mogu da planiraju sigurnije, kupuju jednostavnije i dobiju kvalitet na koji mogu da računaju uz Lidl kao pouzdanog partnera.