Nakon što je poznati proizvođač okvira za naočare Menrad pre godinu dana proglasio bankrot i otpustio 100 zaposlenih, stigla je informacija da je okružni sud bivšim radnicima isplatio ukupno oko milion evra iz socijalnog programa.

To u proseku iznosi oko 2,5 mesečne plate po zaposlenom.

Stečajni upravnik Florijan Zistler izjavio je za nemačke medije da je ovo najveći iznos koji su uspeli da obezbede. To je postignuto zahvaljujući uspešnoj prodaji imovine i prava na brend u prethodnim mesecima.

Kompanija Menrad osnovana je još 1896. godine u Švebiš Gmindu. Dugi niz godina važila je za jednog od lidera u proizvodnji i distribuciji okvira za naočare, sarađujući sa poznatim brendovima kao što su Jaguar, Joop i Pepe Jeans.

Ipak, krajem marta 2025. godine firma je proglasila nesolventnost. Finansijski gubici bili su preveliki, a poslovanje je postalo neodrživo do te mere da zarade više nisu mogle da se isplaćuju iz redovnih prihoda. Kako nije bilo zainteresovanih investitora za preuzimanje kompletnog poslovanja, svih 100 radnika u sedištu kompanije ostalo je bez posla.

Iako je sedište u Švebiš Gmindu zatvoreno, pojedini brendovi su nastavili da postoje:

Danska Design Eyewear Group preuzela je prava na marke Jaguar, Menrad i Joop.

Preuzeto je i 10 zaposlenih iz terenske prodaje, koji su nastavili rad kod novih vlasnika.

Odeljenje za dizajn proizvoda i marketing u Minhenu nije zatvoreno i nastavlja sa radom.