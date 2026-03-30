Vlada Austrije razmatra uvođenje zabrane korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 14 godina, sa ciljem da ih zaštiti od „algoritama koji izazivaju zavisnost“ i štetnog sadržaja.

Predstavnici tri stranke koje čine vlast postigli su načelni dogovor o ovoj meri, ali još uvek nije definisano kada bi zabrana mogla da stupi na snagu niti na koji način bi se primenjivala u praksi.

Vicekancelar Austrije Andreas Babler iz Socijaldemokratske partije izjavio je da vlada želi da zaštiti decu i mlade od negativnih uticaja društvenih mreža.

- Nećemo više stajati po strani i gledati kako platforme stvaraju zavisnost kod naše dece, a često ih čine i bolesnim. Rizici povezani sa ovom upotrebom su predugo ignorisani i sada je vreme za akciju - rekao je Babler.

Kako su saopštili Babler i ministar za digitalizaciju Aleksander Proel, nacrt zakona trebalo bi da bude pripremljen do kraja juna.

Prema najavama, vlada neće unapred precizirati na koje konkretne platforme će se zabrana odnositi, već će odluke donositi na osnovu procene koliko su njihovi algoritmi zavisnički i da li sadrže problematičan sadržaj, poput seksualizovanog nasilja.

Slične mere već su uvedene ili razmatrane i drugde, Australija je u decembru zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina, dok je donji dom parlamenta u Francuska u januaru podržao zabranu za mlađe od 15 godina.