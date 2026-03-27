Slušaj vest

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda podneli su Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije dela novobeogradske Ulice Vladimira Popovića.

Projektnim rešenjem obuhvaćena je rekonstrukcija postojećeg dela ulice do novoprojektovanog kružnog toka, kao i izgradnja nastavka ulice ka Bulevaru Mihajla Pupina. Planiranim radovima, kako se navodi u zahtevu za zelenu dozvolu, predviđena je rekonstrukcija saobraćajnica, izgradnja trotoara, biciklističkih staza i zelenih površina u okviru regulacije, kao i integracija sa postojećim saobraćajnim i komunalnim infrastrukturnim objektima.

- Na obuhvatu radova nalaze se raskrsnice, deo kružnog toka i prilozi saobraćajnicama. Projektom je definisan raspored kolovoza sa po tri saobraćajne trake po smeru širine 3,50 m, kao i jednosmernih biciklističkih staza širine 1,10 m, kao i pešačke površine širine od 2,4 m do 5 m. Kružna raskrsnica planirana je na mestu postojećeg tramvajskog stajališta, sa unutrašnjim prečnikom kolovoza 33 m i širinom kružnog kolovoza 11 m, sa tri kraka, pri čemu je jedan krak u smeru ka Starom savskom mostu van granice obuhvata ovog projekta - navodi se u dokumentu.

Svi postojeći trotoari duž postojećeg dela Ulice Vladimira Popovića su predviđeni za rušenje i planirana je izgradnja novih pešačkih komunikacija i biciklističkih staza. U planu je i novoprojektovana tramvajska pruga kroz kružnu raskrsnicu koju formiraju ulice Vladimira Popovića i Zemunski put i, kako se dodaje, ona je usklađena situaciono i nivelaciono sa projektom saobraćajnice Vladimira Popovića koja se u odnosu na postojeće stanje produžava do Bulevara Mihajla Pupina. Širina tramvajske baštice biće 7.30 m.

Projektom kontaktne mreže predviđeno je postavljanje novih stubova u sredinu tramvajske baštice, zamena svih voznih vodova, konzola, uređaja za zatezanje, kao i izgradnja novog voda za pojačanje. Uklapanje u postojeću kontaktnu mrežu biće urađeno izvan granica obuhvata projekta, na delu kontaktne mreže ka starom mostu preko Save (ka Starom sajmištu), odnosno na deonici tramvajske kontaktne mreže ka Ulici Milentija Popovića (pored Zemunskog puta).

Na trasi buduće saobraćajnice, kako je naglašeno, nalaze se objekti koji su predviđeni za rušenje.

Kako je ukazano u dokumentu, lokacija na kojoj je planiran projekat nalazi se zapadno od granice kompleksa Staro Sajmište - Logor Gestapoa koji je utvrđen za kulturno dobro, odnosno spomenik kulture. Preostale građevinske strukture u neposrednoj okolini nekadašnjeg Nemačkog paviljona, na predmetnoj trasi dela buduće saobraćajnice

Vladimira Popovića, ne poseduju kulturno-istorijske i arhitektonsko-urbanističke vrednosti.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 14. april.