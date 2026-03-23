Na Novom Beogradu, u blizini Ulice dr Ivana Ribara, planirana je izgradnja velikog stambeno-poslovnog kompleksa sa depadansom dečje ustanove. Investitor projekta je kompanija NBGEXPO d.o.o. iz Beograda.

Za ovaj projekat podnet je zahtev nadležnom ministarstvu radi odlučivanja o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu. Obuhvaćena parcela ima površinu od 21.725 kvadratnih metara, a planirani objekat spratnosti je Po2 + Po1 + P + 6 + Ps, sa ukupnom bruto površinom od približno 79.200 kvadratnih metara. Od toga je više od 51.900 kvadrata predviđeno iznad zemlje, dok je oko 27.200 kvadrata namenjeno podzemnim sadržajima, uključujući garažni prostor.

Kompleks će sadržati 488 stanova različitih struktura, od jednosobnih do četvorosobnih, kao i 48 lokala u prizemlju, namenjenih poslovnim delatnostima, piše eKapija. U okviru projekta planiran je i depadans predškolske ustanove kapaciteta 76 dece, koji će funkcionisati u okviru sistema PU „11. april“.

Parkiranje je rešeno kroz dvoetažnu podzemnu garažu sa ukupno 740 parking mesta, uključujući i mesta za osobe sa invaliditetom. U okviru uređenja prostora predviđeno je i unutrašnje dvorište sa zelenilom, koje će se nalaziti na ravnom krovu iznad garaže. To dvorište će zauzimati više od 7.600 kvadratnih metara i uključivaće sadržaje za odmor i dečju igru.

Lokacija projekta nalazi se na oko 70 metara od Savskog keja, dok je najbliža stambena zona, Blok 71, udaljena približno 60 metara. U širem okruženju planirani su dodatni sportski sadržaji i zelene površine.

Parcela se nalazi i u okviru Plana detaljne regulacije za izgradnju toplovoda od TE-TO Nikola Tesla u Obrenovcu do TO Novi Beograd, koji je planiran za snabdevanje ovog dela grada toplotnom energijom. Posebno je značajno to što se lokacija nalazi u užoj zoni zaštite izvorišta beogradskog vodovoda. Prema dostupnim podacima, teren je ocenjen kao srednje do umereno ranjiv u pogledu podzemnih voda, zbog čega se tretira kao ekološki osetljivo područje.

Iz tog razloga je kroz zahtev za procenu uticaja naglašena potreba za doslednim sprovođenjem svih mera zaštite tokom izgradnje i eksploatacije, kako bi se sprečilo zagađenje zemljišta i podzemnih voda.

Prema navodima iz zahteva, uz primenu planiranih tehničkih i organizacionih mera, projekat ne bi trebalo da ima značajne negativne posledice po životnu sredinu, pod uslovom da se sve propisane mere zaštite i monitoring striktno primenjuju.

Izradu dokumentacije za dobijanje „zelene dozvole“ vodi preduzeće ECOlogica URBO d.o.o. iz Kragujevca, dok su za projekat već pribavljeni lokacijski uslovi i saglasnosti nadležnih institucija.

Kompanija NBGEXPO osnovana je 2025. godine, a njen direktor je Miroslav Nikolić. Prema podacima APR-a, većinski vlasnik (60%) je firma Srboexport za proizvodnju, trgovinu i usluge, dok preostalih 40% poseduje Tanja Radunović. Vlasnik Srboexporta je takođe Miroslav Nikolić, koji je i vlasnik preduzeća Strela iz Obrenovca.

Zanimljivo je da je urbanistički projekat za, po svemu sudeći, isti kompleks na istoj lokaciji bio na javnoj prezentaciji pre godinu dana.

Taj projekat izradio je Projektbiro Arhitektura Dizajn d.o.o. iz Beograda za investitora Cubicom d.o.o, takođe iz Beograda.

U tom dokumentu bilo je navedeno da će se u delu Ulice dr Ivana Ribara, u blizini Save, na parceli od 21.724 kvadratna metra graditi osam lamela sa ukupno 532 stana, sa dve podzemne etaže, prizemljem, šest spratova i jednim povučenim spratom. U prizemlju je bilo planirano 21 lokal i depadans predškolske ustanove „11. april“.

Mediji su tada izveštavali da su parcele 7035 i 7036, na kojima je bio planiran taj kompleks, nastale spajanjem zemljišta u vlasništvu firme NBGEXPO, a koje su sada objedinjene u parcelu 7078.

Godinu dana ranije, Grad Beograd je oglasio javnu prezentaciju projekta prema kojem ista kompanija planira izgradnju Centra za razvoj veštačke inteligencije na susednoj lokaciji, površine 13.000 kvadratnih metara, sa prostorima za napredna istraživanja u oblasti virtuelne realnosti i 36 stanova.

U martu ove godine, na rani javni uvid stavljen je i plan detaljne regulacije prostora između Puta za Glogonjski rit i Zrenjaninskog puta, na teritoriji opštine Palilula. Na površini od oko 72 hektara, investitori ASP Strela Obrenovac i Interfast planiraju izgradnju saobraćajnog i komercijalnog kompleksa, koji uključuje i parking za autobuse.