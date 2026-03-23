Slušaj vest

Blokada teretnog saobraćaja na više graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini počela je jutros, u skladu sa ranijim najavama Konzorcijuma "Logistika“, koji okuplja prevoznike iz BiH.

Na Graničnom prelazu Svilaj već je primetno prisustvo velikog broja teretnih vozila u dužini od približno jedan i po kilometar. Kamioni su parkirani pored puta, a saobraćaj robe je obustavljen, dok se putnički saobraćaj, za sada, odvija bez prekida.

Prema informacijama organizatora, na graničnim prelazima širom zemlje očekuje se između 50 i 200 kamiona. Još uvek se prikupljaju informacije o tome koji će granični prelazi biti blokirani.

Prema rečima organizatora protestnog okupljanja u neposrednoj blizini Graničnog prelaza Svilaj, dalji konkretni koraci koje će kamiondžije preduzeti u kontekstu blokada trebalo bi da budu poznati u naredna dva sata.

Prevoznici ističu da su na ovaj korak primorani zbog, kako navode, diskriminatornih pravila koja ograničavaju njihov boravak u Šengenskom prostoru na 90 dana, nakon čega se suočavaju sa zabranama ulaska, iako imaju sve potrebne dozvole i licence za rad i ne borave u EU, već su samo u tranzitu.

Pored promena pravila boravka u zemljama Evropske unije, prevoznici zahtevaju i konkretne ekonomske mere od domaćih institucija, uključujući povraćaj dela akcize na gorivo, povraćaj PDV-a za međunarodni prevoz, kao i sprovođenje prethodno dogovorenih zaključaka, sa ciljem ubrzanja procedura i smanjenja vremena čekanja na granicama.

Od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine očekuju ispunjenje 17 prethodno dogovorenih tačaka, među kojima je i fiskalno rasterećenje sektora.

Situacija na terenu za sada teče mirno, ali je očigledno da bi dugoročna obustava teretnog saobraćaja mogla izazvati ozbiljne posledice po snabdevanje i ekonomiju, ako se problem brzo ne reši.