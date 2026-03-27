Carinski službenici su 25. marta na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, osujetili pokušaj dvoje putnika da prokrijumčare sedam zlatnika, čija je vrednost procenjena na približno tri miliona dinara.

Kako je saopštila Uprava carina, tokom kontrole na ulazu u zemlju, u ličnom prtljagu putnika pronađene su neprijavljene zlatne kovanice „Bečka filharmonija“, ukupne mase oko 240 grama i čistoće 999,9.

Neprijavljeno investiciono zlato privremeno je zadržano do završetka postupka pred nadležnim sudom.

