Carinici su na prelazu Batrovci zaplenili sedam zlatnika Bečke filharmonije, čija je vrednost procenjena na tri miliona dinara.
Vrednost od 3 miliona dinara: Carinici zaplenili sedam zlatnika Bečke filharmonije
Carinski službenici su 25. marta na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, osujetili pokušaj dvoje putnika da prokrijumčare sedam zlatnika, čija je vrednost procenjena na približno tri miliona dinara.
Kako je saopštila Uprava carina, tokom kontrole na ulazu u zemlju, u ličnom prtljagu putnika pronađene su neprijavljene zlatne kovanice „Bečka filharmonija“, ukupne mase oko 240 grama i čistoće 999,9.
Neprijavljeno investiciono zlato privremeno je zadržano do završetka postupka pred nadležnim sudom.
