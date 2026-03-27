Srednji kurs dinara neznatno je promenjen u odnosu na evro. Kako saopštavaju iz Narodne banke Srbije (NBS) zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4403 dinara i u odnosu na juče dinar je neznatno oslabio u odnosu na evropsku valutu. Ovo je neznatna promen kursa dinara prema evru u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou ta promena je niža za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Kada je u pitanju kurs dinara u odnosu na američki dolar i tu je došlo do manjih promena. Današnji kurs je 101,7328 dinara za dolar što je neznatno jačanje američke valute u odnosu na srpski dinar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,9 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,8 odsto.

