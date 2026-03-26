Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je nepromenjen u odnosu na sredu i iznosi 117,4367 dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen i u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je niži za 0,1 odsto i iznosi 101,4221 dinara za jedan dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,5 odsto.

Biznis Kurir

