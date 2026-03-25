Juće je srednji kurs iznosio 117,4413 dinara za evro.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je neznatno promenjen i iznosi 101,3299 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,4 odsto.