Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4414 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Kursna lista za 25. februar 2026: Neznatna promena vrednosti dinara prema evru u odnosu na utorak
Juće je srednji kurs iznosio 117,4413 dinara za evro.
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je neznatno promenjen i iznosi 101,3299 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,4 odsto.
