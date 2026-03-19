Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, dok je najslabiji prema evru bio 18. marta kada je po srednjem kursu za evro iznosio 117,4286 dinara.