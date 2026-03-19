Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,4284 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 19. mart 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, dok je najslabiji prema evru bio 18. marta kada je po srednjem kursu za evro iznosio 117,4286 dinara.
