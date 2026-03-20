Zvanični srednji kurs danas je 117,4363 dinara za evro, što je najmanja vrednost domaće valute u ovoj godini, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 20. mart 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Evropska valuta juče je vredela 117,4284 dinara za evro.
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
