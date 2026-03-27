Čak i ako dođe do naglog rasta euribora zaduženi građani ne moraju da brinu da će im rate kredita vezanim za evro naglo porasti, tvrde u Narodnoj banci Srbije za Kurir Biznis. Ovakav stav pre svega pravdaju činjenicom da visina kamatnih stopa u Srbiji zavisi pre svega od ograničenja koja je ta institucija nametnula.

Ističu da je u januaru ove godine kamatna stopa na novoodobrene stambene kredite iznosila je 4,5 odsto, što je i dalje značajno ispod važećeg ograničenja propisanog Zakonom.

- Što se tiče kretanja šestomesečnog euribora, koji se najčešće koristi kao referentna kamatna stopa za stambene kredite u Srbiji, je sa maksimalnih 4,1 odsto krajem 2023. godine, spušten na oko 2,1% sredinom 2025. godine, i od tada je do sredine marta 2026. godine bio na stabilnom nivou. Međutim, sredinom marta ove godine, usled neizvesnosti u pogledu sukoba na Bliskom istoku i kretanja cena nafte i gasa koja stvara inflacione pritiske u evrozoni, zabeležene su povremene oscilacije šestomesečnog euribora koji je 19. marta 2026. godine iznosio oko 2,3%. Bitno je istaći da je zakonsko rešenje u delu ograničenja kamatnih stopa upravo zbog toga i doneto - da se eventualni nagli rast eurbora ne odrazi automatski i trenutno na rast kamatnih stopa na evroindeksirane stambene kredite - objašnjavaju u NBS.

CILJ MERA NBS OČUVANJE ŽIVOTNOG STANDARDA GRAĐANA

Podsećaju i da su novim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pored stambenih kredita, uvedena ograničenja kamatnih stopa i na druge proizvode namenjene fizičkim licima.

- Svrha ovih ograničenja je dvostruka. S jedne strane ova ograničenja treba da spreče da se korisnicima naplaćuju previsoke kamatne stope, čime se usklađujemo sa Novom EU Direktivom o potrošačkim kreditima, a s druge strane da se vezivanjem maksimalne kamatne stope za kretanje prosečne ponderisane stope uz određeni dodatak, spreči nagli rast kamatnih stopa. Narodna banka Srbije ostaje posvećena ostvarivanju svojih osnovnih ciljeva i kao i do sada, preduzimaće odgovarajuće mere radi očuvanja životnog standarda građana, zaštite korisnika finansijskih usluga, čime se posredno doprinosi i očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema - zaključuju u NBS.

Iz te institucije napominju da je Evropska centralna banka 19. marta odlučila da ključne kamatne stope za sprovođenje monetarne politike od kojih u najvećoj meri i zavisi kretanje euribora, zadrži na istom nivou.

- Imajući navedeno u vidu, očekivanje je da će i u narednom periodu kamatne stope na stambene kredite ostati na nižem nivou u odnosu na maksimalnu dozvoljenu kamatnu stopu - kažu u NBS.

Rast euribora ne poskupljuje kredite automtaski

U NBS ističu da ukoliko bi u budućnosti i došlo do naglog rasta euribora, taj rast se ne bi automatski i trenutno odrazio na rast nominalnih kamatnih stopa na stambene kredite indeksirane u evrima.

- U slučaju kredita s promenljivom kamatnom stopom, dinamika usklađivanja visine nominalne kamatne stope sa kretanjem euribor-a je utvrđena ugovorom, a pre svega zavisi od toga da li je kredit sa tromesečnim ili šestomesečnim euribor-om. Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom, nominalna kamatna stopa je nepromenjena tokom celog perioda otplate, pa kretanje euribora-a ne utiče na njenu visinu kod tih kredita - napominju u centralnoj banci i dodaju da uzimajući u obzir trenutnu vrednost euribor-a (odnosno rast od 0,2 procentna poena) ne očekuju značajnije promene u odnosu na trenutne maksimalne kamatne stope.

INFLACIJA POD KONTROLOM

Kako naglašavaju u NBS inflacija u Srbiji je trenutno niska i ispod cilja od tri odsto i prema podacima za februar iznosi 2,5% međugodišnje.

- Pored toga, Vlada Republike Srbije je preduzela značajne aktivnosti da obezbedi nesmetano snabdevanje energentima i smanji pritiske na rast maloprodajnih cena naftnih derivata kroz zabranu izvoza derivata i smanjenje akciza. Ipak, pažljivo ćemo pratiti dešavanja u narednom periodu, a naročito sekundarne efekte na ostale cene i u zavisnosti od toga procenjivaćemo da li je potrebno da reagujemo referentnom kamatnom stopom, a sve u cilju očuvanja srednjoročne cenovne stabilnosti - kažu u NBS.

Dinarski krediti zavise od mera NBS

Sudeći prema najavama iz NBS građani ne moraju da brinu ni zbog kamata na dinarske kredite.

- Narodna banka Srbije nastaviće kao i do sada da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike. Imajući u vidu izraženu neizvesnost u međunarodnom okruženju, kao i činjenicu da se okolnosti menjaju gotovo svakodnevno, odluke o visini referentne kamatne stope donosićemo oprezno uzimajući u obzir dužinu i intenzitet trajanja šokova iz međunarodnog okruženja, kao i efekte na inflaciju, finansijsku stabilnost i privredni rast - kažu u NBS.

