Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da razgovori sa mađarskom kompanijom MOL Group u vezi sa Naftna industrija Srbije nisu jednostavni, ali da je cilj postizanje kompromisnog rešenja, pri čemu zahtevi Srbije ostaju isti.

- Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za pet odsto, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu - rekla je ona prilikom otvaranja Beogradski energetski forum 2026, koji se održava u Beogradu.

Đedović Handanović je istakla da je vreme ograničeno, ali da Srbija ostaje posvećena pronalaženju trajnog rešenja i da će nastaviti da štiti interese države, građana i privrede, kao i sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta energentima.

Ona je podsetila i da Gazprom Neft i MOL Group imaju još 11 dana da američkom Office of Foreign Assets Control dostave potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na kupoprodajne ugovore.

Ministarka je naglasila i da se Srbija suočila sa sankcijama uvedenim NIS-u, za koje, kako je rekla, država nije odgovorna, ali trpi najveće posledice.

Kako je navela, krajem prošle godine sirova nafta nije stizala u Srbiju punih 100 dana, dok rafinerija u Pančevu u istom periodu nije radila, ali građani nisu osetili posledice, što je pokazalo otpornost i stabilnost zemlje u poređenju sa mnogim drugim državama.

- Niko to nije osetio u svakodnevnom životu u Srbiji. To je rezultat odgovorne politike i dovoljnih rezervi, koje smo skoro udvostručili od 2022. godine - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, Srbija će nastaviti ulaganja u naftni, gasni i elektroenergetski sektor, uz istovremeni razvoj obnovljivih izvora energije i razmatranje nuklearne energije kao jedne od opcija za budućnost.

Govoreći o značaju energetskih tema, ministarka je ocenila da gotovo svaki dan donosi važne vesti iz ove oblasti, zbog čega je dvodnevni skup dobra prilika za razgovor o ključnim pitanjima energetskog sektora, rezultatima, budućim planovima i regionalnoj saradnji.

Kada je reč o nuklearnoj energiji, Đedović Handanović je ocenila da je Srbija ispravila istorijsku grešku time što je omogućila razmatranje nuklearne energije i započela prvu fazu razvoja nuklearnog programa.

- Ako Slovenci, Bugari, Rumuni i Mađari mogu da imaju nuklearne elektrane, zašto ne bismo i mi razmotrili tu opciju - rekla je ona.

Dodala je da se trenutno izrađuju analize i studije u skladu sa preporukama Međunarodna agencija za atomsku energiju, kao i da bi Srbija naredne godine trebalo da dobije pregled stanja koji je neophodan za donošenje odluke o lokaciji i tehnologiji buduće nuklearne elektrane.

Ministarka je navela i da su bezbednost i adekvatno informisanje javnosti među najvažnijim izazovima razvoja nuklearnog programa, uz nastavak analiza zakonodavnog okvira, mogućih lokacija i unapređenja prenosnog sistema.

Beogradski energetski forum 2026 održava se 11. i 12. maja u hotelu „Hajat“ u Beogradu, a ovaj skup, koji važi za jednu od najznačajnijih energetskih konferencija u Jugoistočnoj Evropi, okupio je više od 500 stručnjaka iz preko 30 zemalja, uključujući ministre energetike regiona, predstavnike međunarodnih organizacija, investitore i vodeće kompanije iz energetskog sektora, sa ciljem definisanja pravaca energetske bezbednosti u složenim geopolitičkim okolnostima.

Organizator četvrtog po redu BEF-a, manifestacije koja predstavlja centralno mesto okupljanja donosilaca odluka koji oblikuju energetsku politiku Jugoistočne Evrope do 2030. godine i dalje, jeste Balkan Green Energy News.