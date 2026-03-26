Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sutra neće biti promena cene benzina.

Govoreći na TV Prva, predsednik Vučić kaže da ima svađe oko cene benzina koja će biti sutra.

"Kad kažem svađali smo se to je pitanje sad šta je starije, kokoška ili jaje i da li da intervenišemo brže i snažnije rezervama ili da brže uskočimo finansijama", rekao je Vučić.

Kako je rekao, na kraju su ipak napravili neku kombinaciju.

"I verujem da sutra ili neće biti povećanje ili će benzin ići minus jedan, a dizel plus jedan, ali suštinski bez promena. Benzin ne može da bude skuplji od 188 dinara, a dizel možda bude skuplji dinar, ali moguće i da ne bude", rekao je Vučić.

Ove nedelje dizel iznosi 212 dinara za litar, a benzin 188 dinara.

Na pitanje do kada je održivo da država pod kontrolom drži cene goriva, Vučić je rekao da to ne zna.

"Ne znam, zato što mi kupujemo, za nas su važne kotacije i to nije lako. Ne upravljamo time ni na koji način. Važno je da rafinerija prerađuje više. Važno je da u aprilu rafinerija preradi više od 330.000 tona. Važno da mi uspemo da tu naftu dovučemo do Srbije, jer je nešto manje tankera nego što je bilo ranije na raspolaganju. Dakle da tankeri koji su zakupljeni ranije i oni koje ponovo zakupljujemo dođu do Omišlja, dođu do Hrvatske, da bi mogli naftovodom da nam to provedu u Srbiju, onda mi da preradimo naftu", rekao je Vučić.

Kaže da je država krenula da zanavlja ono što je potrošila kada je pustila iz rezervi prvih 40.000 tona dizela i da smo već 22.500 tona vratili u naše rezerve.

"Dakle, hoću da to ljudi znaju. Brinemo, to nije tako lak posao. To je posebno što moramo da plaćamo ogromnu razliku u ceni. Ova prva tranša nam je 1,1 milijardu, dakle 10 miliona evra. Plus, nemojte da zaboravite to što smo mi već smanjili akcizu i svojih prihoda se drastično odrekli", rekao je Vučić.