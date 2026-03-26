Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete u Kruščiću izjavio je da je izgradnja brze saobraćajnice "Smajli" od velike važnosti.

- Sada sam sreo jednog domaćina, ja sam pokušao da objasnim, da je najvažnija brza saobraćajnica, takozvani "Smajli". To je nešto što će da spasi ceo ovaj kraj, ceo okrug. To će dovesti investitore i fabrike, zaposliće decu, omogućiće budućnost. To ćemo ubrzano da radimo i gradimo, da za dve i po ili tri godine kažemo da smo obezbedili sigurnu budućnost za sve - rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, za dve i po do tri godine obezbediće sigurnu budućnost i mnogo više investicija za ljude koji žive u ovom okrugu.

Izgradnja brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine" trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji. Ovaj kapitalni poduhvat ima za cilj unapređenje saobraćajne povezanosti na severu Srbije, kao i snažno jačanje logističkih i ekonomskih tokova u ovom delu države.

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga između 185 i 186 kilometara, a dizajnirana je za bezbednu i efikasnu vožnju brzinom od 100 kilometara na sat. Trasa povezuje teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje. U cilju savladavanja terena i postojećih prepreka (kanala i prolaza za put), projektovana je izuzetno kompleksna infrastruktura.

Ključni objekti na trasi

Projektom je predviđena izgradnja čak 46 mostova i 34 nadvožnjaka, koji čine okosnicu denivelisanog saobraćaja. Pored toga, na trasi će se naći i 5 podvožnjaka, 35 propusta, kao i 13 površinskih kružnih raskrsnica zaduženih za bezbedno isključivanje i uključivanje vozila na ovu modernu saobraćajnicu.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je i izgradnja ukupno 12 petlji, koje će omogućiti isključenja i uključenja: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok.

Ušteda vremena i strateški značaj

Završetak ove saobraćajnice drastično će smanjiti vreme putovanja kroz Vojvodinu. Prema aktuelnim procenama:

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta.

Od Vrbasa do Srpske Crnje putovanje će trajati sat i deset minuta.

Prvobitni plan je predviđao da saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na granici sa Rumunijom. Međutim, postignut je dogovor sa rumunskom stranom da oni izgrade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, zbog čega je trasa preusmerena ka tom mestu, gde će biti izgrađen veliki granični prelaz.