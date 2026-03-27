Kompanija WPP Black Mud d.o.o. iz Beograda podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje vetroelektrane Crni Kao i Rujište, na teritoriji opštine Ražanj.

Planirana lokacija smeštena je istočno od Ražnja, na oko 2,5 kilometra udaljenosti, u području koje je infrastrukturno povezano sa auto-putem E-75 Beograd-Niš. Projekat obuhvata delove katastarskih opština Crni Kao, Rujište, Varoš i Lipovac, na ukupnoj površini od približno 1.134 hektara, piše eKapija.

Prema dostupnim informacijama, vetroelektrana će imati maksimalnu instaliranu snagu od 180 MW, uz ograničenje da snaga na mestu priključenja ne prelazi 178,2 MW.

Predviđena je izgradnja do 25 vetrogeneratora, kao i prateće infrastrukture, uključujući interne pristupne puteve, platoe, podzemnu kablovsku i optičku mrežu, transformatorsku stanicu 33(35)/400 kV, kao i baterijski sistem za skladištenje električne energije.

Projekat takođe podrazumeva priključenje na visokonaponsku prenosnu mrežu, kao i rekonstrukciju postojećih atarskih puteva radi transporta opreme.

Maksimalna visina vetrogeneratora (gornji dohvat) iznosi do 240 metara, dok je prečnik rotora do 172 metra.

Područje planirano za izgradnju uglavnom čini poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu, za koje je investitor rešio imovinsko-pravne odnose. Na lokaciji nema zaštićenih prirodnih dobara, ali se severna granica projekta nalazi u neposrednoj blizini potencijalnog Natura 2000 područja "Bukovik II".

Početak izgradnje planiran je za 2026. godinu, dok je puštanje u rad predviđeno tokom 2027. godine.