U Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održan je radni sastanak na temu razmatranja potreba privrede grada Kragujevca za osnivanjem Fakulteta za veštačku inteligenciju i informacionu bezbednost. Sastanku su prisustvovali Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca, prof. dr Vladimir Ranković, rektor Univerziteta u Kragujevcu kao i predstavnici privrede.

- Zahvaljujem se Privrednoj komori na pokretanju ove važne teme. Stav grada je jasan, zalažemo se za osnivanje ovog fakulteta jer smo svesni vremena u kom živimo i promena koje donosi razvoj veštačke inteligencije - kazao je zamenik gradonačelnika Dejan Ružić, istakavši da predviđanja pokazuju da 40% zanimanja koje će obavljati buduće generacije danas još uvek ne postoje.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Važno je da saslušamo kakav je stav privrede, velikih firmi koje funkcionišu u našem gradu, i da vidimo da li razmišljamo na isti način - poručio je Ružić.

Direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić, naglasio je da je reč o izuzetno značajnoj inicijativi, imajući u vidu da kompanije koje primenjuju alate veštačke inteligencije beleže veću efikasnost i konkurentnost.

On je podsetio da je deo privrede u Kragujevcu već započeo primenu ovih tehnologija, kao i da je Privredna komora Srbije prepoznala značaj digitalizacije, o čemu svedoči razvoj više platformi zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Tokom sastanka posebno je istaknut značaj postojeće infrastrukture u Kragujevcu, pre svega Državnog data centra, u okviru koga je već uspostavljena prva nacionalna platforma za primenu i razvoj veštačke inteligencije, kao i Inovacionog distrikta, koji dodatno osnažuje razvoj naprednih tehnologija i saradnju nauke i privrede. Naglašena je i snažna podrška Vlade Republike Srbije, kao i akademske zajednice, ovakvim inicijativama. Univerzitet u Kragujevcu prepoznat je kao ključni partner privredi i važan nosilac budućeg razvoja u oblasti veštačke inteligencije i informacione bezbednosti.

Učesnici sastanka saglasni su da postoji jasna potreba i snažna podrška privrede za osnivanje Fakulteta za veštačku inteligenciju i informacionu bezbednost, koji bi doprineo jačanju kadrovskih kapaciteta i daljem unapređenju konkurentnosti lokalne privrede. Zaključeno je da je neophodno nastaviti dijalog svih relevantnih aktera, kako bi se u narednom periodu definisali konkretni koraci ka realizaciji ove značajne inicijative za razvoj Kragujevca.