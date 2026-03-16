Predsednik Aleksandar Vučić najavio je u Sevojnu, gde je organizovano druženje sa penzionerima iz tog kraja, da će penzije i ove godine značajno da rastu.

- Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože.

Kako je istakao Vučić planirano je da se uradi nešto za penzionere koji imaju najniže penzije.