Kada bi vas neko pitao koji je najvredniji nusproizvod mesne industrije, verovatno bi jedna od poslednjih stvari na koju biste pomislili - ako biste je uopšte i spomenuli - bili goveđi žučni kamenci.

Međutim, u stvarnosti su ovi mali komadići stvrdnutih tečnosti za varenje vredniji od zlata.

Njihova cena na tržištu dostiže zapanjujućih 5.800 dolara (oko 5.050 evra) po unci (približno 28 grama), piše portal Earth.com.

Glavni pokretač ovako visoke vrednosti je industrija tradicionalne kineske medicine, sektor čija vrednost, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, iznosi oko 60 milijardi dolara (oko 52 milijarde evra) godišnje.

Žučni kamenci samleveni u prah ključni su sastojak preparata za koje neki veruju da mogu pomoći u oporavku nakon moždanog udara i drugih ozbiljnih bolesti.

Za razliku od ljudskih žučnih kamenaca, koji su uglavnom sastavljeni od holesterola, žučni kamenci kod goveda uglavnom se sastoje od kalcijumovih soli, poput kalcijum-karbonata i kalcijum-fosfata.

Ova posebna struktura posledica je specifičnog sistema za varenje kod goveda, prilagođenog preradi velikih količina biljnog materijala.

Zanimaju i organizovani kriminal

Eksplozivan rast tržišta doneo je i neočekivan izazov za poljoprivredni sektor.

Nekada smatrani otpadom, danas su vredni goveđi žučni kamenci privukli i pažnju organizovanog kriminala.

Pojavile su se sofisticirane krijumčarske grupe koje ih švercuju preko granica, a neki proizvođači suočili su se čak i sa oružanim pljačkama.

U mnogim pogonima za preradu mesa uvedene su dodatne mere bezbednosti, a informacije o pronalasku žučnih kamenaca često se čuvaju u tajnosti, piše portal.

Vlasti u Brazilu, jednoj od zemalja iz kojih žučni kamenci stižu na kinesko tržište, otkrile su i brojne pokušaje falsifikovanja, pri čemu se pravim kamencima dodaju supstance poput šećera ili prašine od cigle kako bi se povećala težina i zarada.

Prodaja goveđih žučnih kamenaca predstavlja i dodatni izvor prihoda stočarima u Africi. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni profili koji oglašavaju njihov otkup ili prodaju.

Ne mogu se otkriti kod žive životinje

Trgovinu dodatno komplikuje činjenica da se žučni kamenci kod živog goveda ne mogu otkriti bez medicinskog pregleda.

Zbog toga nastaje neobična situacija u kojoj stvarna vrednost pojedine životinje ostaje nepoznata sve do prerade mesa.

Neki poljoprivrednici su čak razmišljali o veštačkim metodama podsticanja nastanka žučnih kamenaca, ali stručnjaci to strogo ne preporučuju.

Mlade životinje ne stignu da ih razviju

Dr Daniela Gomez da Silva, istraživačica na Državnom univerzitetu u Sao Paulu, upozorava na ironičan obrt: kako savremene metode uzgoja stoke postaju sve efikasnije i životni vek goveda se skraćuje, moglo bi doći do smanjenja pojave žučnih kamenaca.

Naime, mlađe životinje nemaju dovoljno vremena da razviju te vredne tvorevine.

I nauka ih istražuje

Medicinska opravdanost korišćenja ovih kamenaca privukla je i pažnju naučnika.

Istraživanja Univerziteta u Hongkongu pokazala su obećavajuće rezultate u vezi sa nekim jedinjenjima koja se nalaze u tradicionalnim preparatima sa prahom goveđih žučnih kamenaca, posebno u kontekstu zaštite mozga tokom ishemijskog moždanog udara. Međutim, konačni rezultati još uvek nisu objavljeni jer istraživanja i dalje traju.

Kako piše portal Oddity Central, kineski istraživači su razvili i „uzgajane“ žučne kamence, koji navodno pokazuju slična svojstva kao i prirodni.

Laboratorijske alternative mogle bi u budućnosti da zaustave dalji rast cena goveđih žučnih kamenaca, ali se prirodni kamenci i dalje smatraju zlatnim standardom.