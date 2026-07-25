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Cena peleta tokom leta porasla je za dve do četiri hiljade dinara po toni i sada se kreće od 38.000 do čak 44.000 dinara. U pojedinim delovima Srbijeformiraju se liste čekanja, dok neka stovarišta ostaju bez zaliha. Marko Marinković iz "Vojvodinašuma" rekao je da je glavni razlog poskupljenja povećana potražnja, dok su sirovinska baza, proizvodnja i ostali troškovi ostali stabilni.

Marko Marinković odgovorno tvrdi da trenutno nema nikakvih značajnijih promena da bi cena rasla, osim same potražnje i psihologije tržišta.

Navodi da su građani ove godine ranije počeli da nabavljaju ogrev, što je dobro, ali da je veći broj kupaca u kratkom periodu stvorio pritisak na proizvođače i trgovce. Proizvodnja peleta je, objašnjava, kontinuirana i ne može se naglo povećati u skladu sa trenutnom tražnjom.

- Kada dođe neki veći broj ljudi u jednom kraćem vremenskom periodu da potraže, onda proizvodnja to ne može da isprati. Tu dolazi do tog efekta povećane potražnje - kaže Marinković.

1/5 Vidi galeriju Zašto je skočila cena peleta? Foto: Dijana Šćekić, Kurir Televizija

Ipak, dodaje da opasnosti od nestašice nema. Proizvodni kapaciteti u Srbiji iznose oko 560.000 tona peleta godišnje, dok je potrošnja tokom jakih zima oko 450.000 tona. Broj domaćinstava koja koriste pelet povećan je u poslednjih nekoliko godina sa oko 100.000 na 160.000, ali istovremeno rastu i proizvodni kapaciteti.

- Fizički nestašice peleta neće biti, jer mi imamo u Srbiji ne male kapacitete proizvodnje peleta - naglašava Marinković.

Sirovinska baza je, prema njegovim rečima, stabilna, proizvodnja u državnim šumama uređena i sigurna, a značajan potencijal postoji i u privatnim šumama. Cene drveta u državnim preduzećima ne mogu se povećavati bez saglasnosti nadležnih vlasti.

Marko Marinković Foto: Tamara Trajković

Marinković ocenjuje da cena peleta iznad 35.000 do 38.000 dinara po toni nije opravdana.

- Sve preko 35.000 do 38.000 dinara po toni nije fer i nije realna cena - dodaje.

Ukoliko cene nastave nerealno da rastu, nije isključeno da država ponovo ograniči cenu peleta uredbom, kao što je to činila prethodnih godina.

- Nije to nemoguće, ako budu cene nastojale nerealno da rastu - zaključuje Marinković.