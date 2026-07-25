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Za razliku od prethodnih godina, ovo leto voćarima u zapadnoj Srbiji donelo je bogat rod, a naroito rodna bila je šljiva. Voćar Ivan Martić iz sela Prislonica kod Čačka ima mlad zasad plavog zlata da 250 stabala sorte stenlej, koja su trenutno u trećoj godini, a pun rod očekuje za još dve godine, kada zasad uđe u petu godinu. Iako voćnjak još nije dostigao punu rodnost, Martić ističe da je ovogodišnji prinos iznad očekivanja.

– Za treću godinu rod je odličan. Očekujem između 15 i 20 kilograma po stablu, što bi ukupno trebalo da bude između dve i po i tri tone šljive. Dobrom rodu pogodovali su i vremenski uslovi. Ova godina bila je gotovo idealna za šljivu. Nije bilo većih mrazeva ni grada koji bi mogao da napravi štetu, pa su vremenske prilike bile veoma povoljne. Bila je skoro idealna godina za šljivu, kaže za RINU mladi voćar.

1/6 Vidi galeriju Šljiva dobro rodila Foto: RINA

Dodaje da berba sorte stenlej očekuje se za dvadesetak dana, a plan za plasman roda već je napravljen. Jedan deo šljive namenjen je za sušenje, dok će drugi završiti u proizvodnji rakije. Kada je reč o tržištu, ističe da je ovogodišnja otkupna cena zadovoljavajuća.

- Cena konzumne šljive kreće se oko 30 dinara po kilogramu i smatram da je dobra. Šljiva namenjena za rakiju uglavnom je upola jeftinija, dok je cena šljive za sušenje približno ista kao i za konzumnu, kaže Martić..

Kako bi unapredio proizvodnju, Martić je investirao i u novu opremu.

- Danas sam naručio sušaru i očekujem da stigne za deset do petnaest dana. To će mi omogućiti da deo roda preradim u suvu šljivu, ističe on.

Iako prodaja suve šljive tek predstoji, veruje da će imati dobru tržišnu perspektivu.

- Prednost suve šljive je što može dugo da se čuva ako se pravilno upakuje i vakumira. Nije potrebna hladnjača, već može da stoji na sobnoj temperaturi, što znatno olakšava skladištenje i prodaju, zaključuje Martić.