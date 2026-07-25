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Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ (EPS), za Rojters.

Živković je dodao da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja hidroelektrane Đerdap 1.

- Trenutno elektrana proizvodi oko 5.000 MWh dnevno, što je trećina prosečne dnevne proizvodnje - naveo je Živković.

Nizak nivo Dunava uticao je i na druge energetske objekte u Srbiji, poput termoelektrana na ugalj u Kostolcu, gde je nedostatak vode uticao na sisteme za hlađenje, što je dovelo do smanjene proizvodnje, rekao je Živković.

On je upozorio na dodatne probleme koji predstoje, ali je poručio da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje električnom energijom za oko 6,5 miliona stanovnika Srbije.

- Nažalost, prognoze nisu ništa bolje, a neke ukazuju da ćemo početkom avgusta imati dotok (vode iz Dunava) od oko 1.500 kubnih metara u sekundi, što je biološki minimum. Ali nema razloga za brigu i u tim uslovima EPS će obezbediti stabilno snabdevanje električnom energijom - rekao je on.